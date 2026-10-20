O Ajax tem uma rápida chance de se recuperar na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. Isso porque a Atalanta visita a Johan Cruyff Arena nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que há não muito tempo dominava a Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário do Ajax para veículos como o Prima Bergamo.

Falar da Atalanta é lembrar rapidamente do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da Roma (68 anos) comandou o clube de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta garantiu pela primeira vez na história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando conquistou a Europa League sobre o Bayer Leverkusen, com uma vitória por 3 a 0 na final disputada no Aviva Stadium, em Dublin.

Saída de um ídolo do clube

Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu se despedir da Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric como substituto, mas a aposta não deu certo. O croata, anteriormente demitido por Roma e Southampton, também foi dispensado após poucos meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A, e Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marselha. Os dois chegaram a precisar ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.

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A Atalanta agiu rápido e apresentou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pela equipe. O técnico italiano conduziu La Dea ao sexto lugar da Serie A, o que rendeu uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal; na Champions League, o Bayern de Munique foi muito superior nos dois jogos das oitavas de final (6 a 1 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante e assumiu muitos riscos na partida em casa, o que acabou lhe custando caro. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos que jogar a partida novamente, jogaria exatamente da mesma maneira. Foi jogando assim que chegamos à semifinal da Copa da Itália e estamos fazendo uma boa campanha no campeonato."

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Palladino não teve uma segunda temporada em Bérgamo, pois a Atalanta optou, no último verão europeu, pelo experiente Maurizio Sarri (67 anos), que construiu sua trajetória em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns pontos a ajustar na defesa, mas o caminho é o certo. Isso, porém, ainda vai levar algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.

Passagem pelo PSV

A Atalanta, portanto, é uma equipe com considerável poder de fogo. Parte dos gols vem de Gianluca Scamacca, relativamente conhecido nos Países Baixos. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV anos atrás. Depois de passagens pela Serie A e pela Premier League, além de um breve empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante de grande estatura chegou a Bérgamo em 2023 como o substituto planejado de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações, depois balançou as redes contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muito mais gols. Embora suas atuações nem sempre sejam regulares, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa fase, é decisivo."

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Scamacca marcou pouco antes do intervalo contra o Pafos na última quinta-feira. O adversário de Chipre acabou derrotado por 3 a 1 na casa da Atalanta. Foi, portanto, um bom início na Conference League, enquanto, após a derrota em San Siro, a equipe ocupa por ora o meio da tabela da Serie A. A temporada, porém, ainda é longa, como sabe Gennari. "Classificar-se para uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos para esta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta neste momento. Neste ano, o principal objetivo do clube é garantir que o novo projeto técnico comece bem. Os resultados virão naturalmente depois." A diretoria da Atalanta, portanto, não olha apenas para os resultados de curto prazo.

Cabe a Sarri, experiente no futebol italiano, levar a Atalanta a águas mais tranquilas no aspecto esportivo após um período turbulento. Mas fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida continua", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini decidiu sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um contrato lucrativo. Em Bérgamo, todos recomeçaram do zero neste ano, e isso vai exigir tempo. Mas há confiança", diz o especialista em futebol italiano, otimista quanto ao futuro da atual décima colocada da Serie A.

Por enquanto, a Atalanta só pensa na partida da próxima quinta-feira, nos Países Baixos. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. O time de Amsterdã somou um ponto em Bérgamo (2 a 2), após abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruyff Arena, veio uma derrota por 1 a 0. Há, portanto, a chance de dar o troco seis anos depois. "Na Atalanta, não há medo do Ajax, mas há respeito. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, estão previstas seis partidas, em vez de oito, como na Champions League. Assim, qualquer tropeço pode custar caro na classificação", alerta Gennari aos comandados de Sarri.

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Ajax não assusta

O Ajax fez um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã ao vencer o FC Groningen por 5 a 2 no domingo. A equipe de Sarri, por sua vez, foi derrotada pelo Milan, embora tenha reagido com dois gols na última meia hora. Ainda assim, Gennari se recusa a dar peso demais aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no extremo norte. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor período da história do clube", afirma o jornalista que acompanha a Atalanta, enxergando oportunidades para o time italiano, que entra em campo na quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.