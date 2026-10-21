O Ajax tem uma rápida chance de recuperação na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. Afinal, a Atalanta visita a Johan Cruijff ArenA nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que não faz muito tempo dominava a Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto a próxima adversária do Ajax para veículos como o Prima Bergamo.

Falar da Atalanta é lembrar rapidamente do lendário Gian Piero Gasperini. O atual treinador da Roma (68) comandou o clube de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta garantiu pela primeira vez em sua história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando conquistou a Europa League diante do Bayer Leverkusen, com uma vitória expressiva por 3 a 0 na final disputada no Aviva Stadium, em Dublin.

Saída de um ídolo do clube

Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu se despedir da Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, anteriormente demitido pela Roma e pelo Southampton, também foi dispensado após apenas alguns meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A e, durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marselha, Juric se desentendeu com o craque Ademola Lookman. Os dois chegaram a ter de ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.

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A Atalanta agiu rapidamente e apresentou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pelo comando técnico. O treinador italiano conduziu La Dea ao sexto lugar na Serie A, o que rendeu uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal. Já na Champions League, o Bayern de Munique foi muito superior nos dois jogos das oitavas de final (6 a 1 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante no jogo em casa e assumiu muitos riscos, o que acabou custando caro à equipe. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos de jogar a partida novamente, eu jogaria exatamente da mesma maneira. É graças a essa forma de jogar que estamos na semifinal da Copa da Itália e fazendo uma boa campanha no campeonato."

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Palladino não teve uma segunda temporada em Bérgamo, pois a Atalanta optou no último verão pelo experiente Maurizio Sarri (67), que construiu sua carreira em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta atravessa um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns pontos a ajustar na defesa, mas estão no caminho certo. Isso, porém, ainda vai levar algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.

Passagem pelo PSV

A Atalanta, portanto, é uma equipe com grande capacidade de marcar gols. Parte deles vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passagens pela Serie A e pela Premier League, além de um curto empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante de grande estatura chegou a Bérgamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção da Itália na Liga das Nações, depois balançou a rede contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora suas atuações nem sempre sejam regulares, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa fase, é decisivo."

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Scamacca marcou pouco antes do intervalo na última quinta-feira contra o Pafos, adversário do Chipre que acabou derrotado por 3 a 1 na casa da Atalanta. Foi, portanto, uma boa estreia na Conference League, enquanto, após a derrota em San Siro, a Atalanta ocupa por enquanto uma posição intermediária na Serie A. Mas a temporada ainda é longa, como sabe Gennari. "Classificar-se para uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos desta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta no momento. Neste ano, o principal objetivo do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom começo. Os resultados virão naturalmente", afirma, indicando que a diretoria da Atalanta não olha apenas para os resultados de curto prazo.

Cabe a Sarri, veterano do futebol italiano, levar a Atalanta a um período de maior tranquilidade em campo depois de uma fase turbulenta. Mas fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos de enorme intensidade sob Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida continua", suspira Gennari ao falar da situação atual da próxima adversária do Ajax. "Gasperini optou por sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um contrato lucrativo. Em Bérgamo, todos recomeçaram do zero neste ano, e isso vai levar tempo. Mas há confiança", diz o especialista em futebol italiano, otimista quanto ao futuro da equipe que atualmente ocupa o décimo lugar na Serie A.

Por enquanto, o único foco da Atalanta é a partida da próxima quinta-feira na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram no cenário europeu na temporada 2020/21. O time de Amsterdã conquistou um ponto em Bérgamo (2 a 2), após abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruijff ArenA, veio uma derrota por 1 a 0. Agora, há a chance de revanche seis anos depois. "Na Atalanta, não há medo do Ajax, mas há respeito. Esse respeito existe sempre. Na Conference League, a fase de liga tem seis jogos em vez de oito, como na Champions League. Portanto, qualquer tropeço pode custar caro na classificação", observa Gennari a respeito do time de Sarri.

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Ajax não mete medo

O Ajax fez um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã ao vencer o FC Groningen por 5 a 2 no domingo. Já a equipe de Sarri perdeu para o Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora e marcado dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a atribuir importância excessiva aos cinco gols marcados pelo time de Míchel Sánchez no extremo norte. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor período da história do clube", afirma o jornalista que acompanha a Atalanta, enxergando oportunidades para a equipe, que entra em campo quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.