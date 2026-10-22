Uma rápida chance de reação para o Ajax na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. A Atalanta visita a Johan Cruijff ArenA nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que há não muito tempo dominava a Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário, entre outros veículos, para o Prima Bergamo.
Falar da Atalanta é lembrar de imediato do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da Roma (68) comandou o clube de Bergamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta conquistou pela primeira vez em sua história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando venceu a Liga Europa sobre o Bayer Leverkusen com uma contundente vitória por 0 a 3 na final, no Estádio Aviva, em Dublin.
Saída de ídolo do clube
Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu deixar a Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, anteriormente demitido pela Roma e pelo Southampton, também foi dispensado após poucos meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A, e Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marseille. Os dois precisaram até ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, Juric foi demitido pela diretoria.
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A Atalanta agiu rápido e apresentou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pelo comando técnico. O treinador italiano levou La Dea ao sexto lugar na Serie A, garantindo uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal. Já na Champions League, o Bayern de Munique foi muito superior nas oitavas de final, em dois jogos (1 a 6 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante e assumiu muitos riscos na partida em casa, o que acabou custando caro. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos que jogar a partida novamente, jogaria exatamente da mesma maneira. É por jogar assim que estamos na semifinal da Copa da Itália e fazemos uma boa campanha no campeonato."
Não houve uma segunda temporada em Bergamo para Palladino, pois a Atalanta optou, no último verão europeu, pelo experiente Maurizio Sarri (67), que construiu sua trajetória em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Foram nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns ajustes a fazer na defesa, mas está no caminho certo. Isso, porém, ainda levará algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.
Passagem pelo PSV
A Atalanta, portanto, é uma equipe com considerável poder de fogo. Parte dos gols vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passagens pela Serie A e pela Premier League, além de um breve empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante de grande estatura chegou a Bergamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações, depois balançou a rede contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora seu desempenho nem sempre seja constante, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa forma, é decisivo."
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Scamacca marcou pouco antes do intervalo contra o Pafos na última quinta-feira. O adversário do Chipre acabou derrotado por 3 a 1 pela Atalanta, em casa. Foi, portanto, um bom começo na Conference League, enquanto, após a derrota no San Siro, a equipe ocupa por enquanto o meio da tabela da Serie A. A temporada, porém, ainda é longa, como sabe Gennari. "Classificar-se para as competições europeias e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos para esta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta neste momento. Neste ano, o principal objetivo do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom começo. Os resultados virão naturalmente", afirma. Assim, a direção da Atalanta não olha apenas para os resultados de curto prazo.
Cabe a Sarri, experiente no futebol italiano, levar a Atalanta a uma fase mais tranquila em campo após um período turbulento. No entanto, fazer Bergamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida segue", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini decidiu sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um
Por enquanto, a Atalanta só pensa no jogo da próxima quinta-feira, na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. O time de Amsterdã conquistou um ponto em Bergamo (2 a 2), depois de abrir rapidamente 0 a 2 no primeiro tempo. Na Johan Cruijff ArenA, veio uma derrota por 0 a 1. É, portanto, uma chance de revanche seis anos depois. "Na Atalanta, não há medo do Ajax, mas há respeito. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, são seis jogos, em vez de oito, como na Champions League. Cada tropeço pode, portanto, custar caro na classificação", alerta Gennari aos comandados de Sarri.
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Ajax não provoca temor
O Ajax fez um bom ensaio para a visita da Atalanta a Amsterdã ao vencer o FC Groningen por 2 a 5 no domingo. Já a equipe de Sarri perdeu para o Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora, com dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a dar peso excessivo aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no norte do país. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor período da história do clube", avalia o jornalista que acompanha a Atalanta, vendo chances para a equipe, que entra em campo na quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.