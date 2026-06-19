“Aja como convém”... João Neves paga o preço por suas palavras sobre Ronaldo

João Neves, jogador da seleção portuguesa, gerou uma grande onda de polêmica em seu país, após fazer declarações polêmicas sobre o capitão Cristiano Ronaldo, após o empate decepcionante contra a República Democrática do Congo (1 a 1) na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Neves marcou o único gol de Portugal na partida, antes de falar sobre o papel de Ronaldo na seleção, afirmando que o veterano astro não é mais tratado como um caso excepcional dentro do grupo, como acontecia anteriormente.

Um jogador como os outros

O jogador do Paris Saint-Germain disse: “Todos sabemos o que Cristiano fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros”.

E acrescentou: “Ele é mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais”.

Desempenho medíocre

As declarações de Neves vieram após o desempenho medíocre de Ronaldo contra a República Democrática do Congo, partida em que ele jogou do início ao fim sem conseguir marcar nenhum gol nem acertar a trave ou o poste.

A partida marcou a continuação do sofrimento do capitão do Al-Nassr saudita em termos de gols em grandes competições, após chegar à décima partida consecutiva sem marcar na Copa do Mundo ou no Campeonato Europeu, o que reacendeu a polêmica sobre seu lugar na escalação titular do técnico Roberto Martínez.

Apesar de ter jogado os 90 minutos, Ronaldo teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por quatro jogadores portugueses que entraram como reservas durante a partida, além do goleiro Diogo Costa.

Grande indignação

Segundo o que observou o jornal britânico “The Sun”, as declarações de Neves geraram ampla repercussão nas redes sociais, já que o jovem jogador foi alvo de críticas severas da torcida de Ronaldo, que considerou suas palavras inadequadas em relação ao capitão da seleção e a um dos maiores jogadores da história do futebol.

As contas de Neves nas redes sociais ficaram repletas de mensagens indignadas exigindo que ele demonstrasse mais respeito por Ronaldo, enquanto as críticas se estenderam à sua namorada, Madalena Araújo, que também recebeu comentários relacionados à polêmica em torno do capitão da seleção portuguesa.

Entre os comentários na conta de Neves, estava: “Deixe-me ser claro: suas declarações sobre Cristiano Ronaldo foram desrespeitosas e pouco profissionais. Você não é obrigado a gostar dele, mas deve respeitá-lo. Este é o homem que conquistou cinco Bolas de Ouro e cinco títulos da Liga dos Campeões, além de ser o maior artilheiro da história do futebol.”

Outro comentou: “Ele é a razão pela qual milhões de crianças se apaixonaram pelo futebol e passaram a jogar, incluindo jogadores da sua geração.”

Um terceiro acrescentou: “Você é um jogador jovem com muito talento, mas talento sem respeito não significa nada. Foram as lendas que construíram esse esporte e abriram o caminho para você; portanto, comporte-se como convém.”

Entre os comentários, também havia: “Demonstre um pouco de classe e só mencione o nome de Ronaldo com todo o respeito.”

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Outras respostas também incluíram críticas semelhantes a Neves, com vários torcedores pedindo que ele parasse de atribuir a Ronaldo a responsabilidade pelo declínio no desempenho da seleção, enquanto outros exortaram os jogadores de Portugal a defenderem seu capitão da mesma forma que os jogadores da Argentina apoiam Lionel Messi.

As reações se estenderam até a conta de sua namorada, Madalena Araújo, onde um seguidor escreveu: “Diga àquele rapaz baixinho para mostrar um pouco de respeito por Cristiano.”

Já outros enfatizaram que Ronaldo continua sendo um dos maiores jogadores da história do futebol e que o que ele fez pela seleção portuguesa ao longo de sua carreira merece maior reconhecimento por parte dos companheiros e da torcida.

A seleção portuguesa se prepara para disputar sua segunda partida da fase de grupos contra o Uzbequistão, em meio a grande expectativa para saber se Ronaldo continuará sendo titular após as crescentes críticas que recebeu após o confronto contra a República Democrática do Congo.