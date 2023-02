Quem é o goleiro que morreu soterrado em terremoto na Turquia

Goleiro, que defendia o Yeni Malatyaspor, foi encontrado sem vida nos escombros após um terremoto que atingiu a Turquia e a Síria

O goleiro Ahmet Eyüp Türkaslan, de 28 anos, que defendia o Yeni Malatyaspor, da segunda divisão da Turquia, foi encontrado sem vida sob os escombros de um prédio que desabou por causa do terremoto que atingiu o país e a Síria na última segunda-feira. A morte do jogador foi confirmada pelo técnico da equipe, Yilmaz Vural.

"Dei à equipe dois dias de folga após o jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya. Apenas o nosso segundo goleiro, Ahmet Eyüp Türkaslan, estava lá. Eles salvaram a mulher dele. Estou arrasado", disse o Vural.

O treinador afirmou que a esposa do jogador foi retirada com vida dos escombros. O atleta é uma das mais de 2 mil vítimas confirmadas da tragédia que afetou a Turquia.

Nas redes sociais, o clube postou uma mensagem: "Não vamos te esquecer, pessoa linda".

Ahmet Eyüp Türkaslan nasceu em 11 de setembro de 1994, em Yavuzeli, na Turquia. Quando mais jovem, enquanto iniciava sua carreira como jovem goleiro, o jogador atuou no Gaziantespspor, um clube formador - já extinto, que ficava localizado na cidade de Gaziantep.

Türkaslan atuou nesta categoria de base de 2007 até 2013, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Bugsaşspor. No clube, ele teve um empréstimo ao Osmanlıspor em 2016/17, mas só fez sua estreia no futebol profissional em 3 de junho de 2017, contra o Besiktas, na derrota por 4 a 0.

No Osmanlıspor, ele assinou um contrato definitivo, continuando na equipe por três temporadas até ser negociado para o Ümraniyespor em 2020. Porém, ele só ficou na equipe durante uma época até ser contrato pelo Yeni Malatyaspor, em 2021.

Nesta temporada, o goleiro atuou em apenas uma partida da Copa da Turuia, já que era reserva da equipe. No duelo que aconteceu dia 20 de outubro de 2020, contra o Agrispor, ele atuou os 120 minutos do empate em 3 a 3 e garantiu a equipe na fase seguinte da competição após realizar uma defesa nos pênaltis.