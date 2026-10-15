Agressão brutal a árbitro rende a goleiro a punição mais severa possível

A Federação Búlgara de Futebol (BFU) suspendeu Alexander Stoyanov por dois anos. O goleiro de 15 anos das categorias de base do Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, clube da segunda divisão búlgara, agrediu brutalmente o árbitro Vladimir Velev e recebeu a punição mais severa possível para alguém de sua idade.

Imagens mostram Stoyanov perdendo completamente o controle logo após a partida contra o Sofia Club Nacional: ele chuta Velev pelas costas e, em seguida, dá vários socos na cabeça do árbitro. Depois, chuta novamente as costas da vítima antes de ser afastado por um companheiro de equipe.

O Lokomotiv, que perdeu a partida por 3 a 0, estava indignado com várias decisões de Velev que considerava equivocadas. A não marcação de um pênalti causou grande revolta, e o técnico Marin Baychev foi expulso com cartão vermelho. Após o apito final, Stoyanov perdeu o controle e partiu para cima de Velev.

A associação búlgara de árbitros reagiu, naturalmente, com indignação e exigiu a suspensão de Stoyanov por toda a vida. A imprensa búlgara escreveu que essa punição era provável, apesar dos limites disciplinares da BFU para alguém de 15 anos.

A suspensão por toda a vida não se concretizou, mas Stoyanov recebeu, com a punição de dois anos, a sanção mais severa possível. Além disso, o auxiliar técnico do Lokomotiv foi suspenso por dois jogos e multado em 387,50 euros por "linguagem ofensiva".

Os companheiros de equipe de Stoyanov, Svilen Veselinov e Stefan Chukurliev, que também receberam cartões vermelhos por sua participação na confusão após a grave agressão, foram suspensos por dois jogos.



