Ibrahim Afellay fez críticas à forma como as coisas estão sendo conduzidas em torno da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O ex-jogador da seleção holandesa afirmou à NOS que a reação aos problemas relacionados ao torneio é notavelmente diferente daquela observada durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

No programa da NOS, discutiu-se a situação em torno do árbitro senegalês Omar Abdulkadir Artan, que não teve permissão para entrar nos Estados Unidos. Jan Mulder expressou sua surpresa com a falta de apoio do mundo do futebol ao árbitro.

“Em torneios anteriores, não tínhamos essas situações”, diz Mulder. “Ninguém era interrogado antes de entrar no país. E agora um árbitro é expulso, sem que ninguém sequer levante um dedo para demonstrar solidariedade com ele. Isso é muito decepcionante por parte de todos os países.”

Segundo Mulder, a comunidade arbitral também poderia ter enviado um sinal mais claro. “Se aquele árbitro foi expulso, Danny Makkelie deveria ter tomado a iniciativa e dito: vamos parar com isso.”

Afellay concorda com as críticas e fez uma comparação com a Copa do Mundo no Catar. Segundo o ex-meio-campista, a indignação na época foi muito maior do que agora, com o torneio sendo realizado nos Estados Unidos.

“É bem notável quando comparamos com o Catar, por exemplo, onde todos eram bem-vindos”, afirma Afellay. “Aquela acabou sendo uma Copa do Mundo incrível. Quando vemos agora que o torneio mal começou e já há tanta comoção em torno dos Estados Unidos, isso chama a atenção.”

“Essas pessoas estão sendo injustamente recusadas por qualquer motivo que seja, mas você não ouve a voz delas”, diz Afellay. “Isso acontece porque é um país muito poderoso que manda no mundo inteiro.”

Afellay encerra seu discurso com uma crítica contundente ao presidente Donald Trump. “Diz tudo que um palhaço governe o mundo.”