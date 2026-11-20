Como assistir a AFC Bournemouth x Nottingham Forest com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

O AFC Bournemouth recebe o Nottingham Forest no Vitality Stadium, em um confronto da Premier League entre uma das equipes em melhor fase na competição e outra que tenta interromper uma sequência prejudicial de maus resultados.

O Bournemouth de Marco Rose tem sido um dos destaques da temporada. São cinco vitórias em cinco jogos em todas as competições, incluindo triunfos sobre o Manchester United, o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa e o Sparta Praga na Liga Europa. Os resultados colocam o Bournemouth como um candidato real a terminar na metade de cima da tabela, com ambições que vão muito além de uma posição confortável no meio dela.

O Nottingham Forest chega ao Vitality Stadium sob pressão. A equipe de Oliver Glasner perdeu três jogos consecutivos na Premier League antes de vencer o Manchester City por 3 a 1 na última partida, um resultado animador, mas que pouco faz para esconder a irregularidade da campanha até agora.

O ataque do Bournemouth tem se destacado. A equipe marcou nove gols na Premier League em seus últimos três jogos na primeira divisão, com Evanilson comandando um setor ofensivo dinâmico que criou dificuldades para todos os adversários que enfrentou.

O Forest, 16º colocado na tabela, sabe que outra derrota aumentaria suas preocupações. Liam Delap e Morgan Gibbs-White precisarão estar em sua melhor forma para que a equipe de Glasner consiga somar pontos em um estádio onde o mandante tem sido muito forte.

O Bournemouth também terá um compromisso europeu nesta semana: receberá o Viktoria Plzen pela Liga Europa em 10 de dezembro. Isso torna a gestão do elenco mais complexa para Rose antes deste confronto.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a AFC Bournemouth x Nottingham Forest, incluindo canal de TV, detalhes da transmissão ao vivo e horário da partida.

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