Como assistir a AFC Bournemouth x Nottingham Forest com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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A pressão intensa do Bournemouth diante das transições rápidas do Nottingham Forest para o contra-ataque promete um jogo aberto, com chances para os dois lados, pela Premier League. Enquanto prepara a transmissão ao vivo, você pode aumentar sua banca inicial de apostas usando nosso código promocional da 1xbet nos mercados de apostas do futebol inglês deste fim de semana.

Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

O AFC Bournemouth recebe o Nottingham Forest no Vitality Stadium pela Premier League, em um confronto entre um dos times em melhor fase na competição e uma equipe que busca desesperadamente interromper uma sequência prejudicial de resultados ruins.

O Bournemouth de Marco Rose tem sido um dos destaques da temporada. São cinco vitórias em cinco jogos em todas as competições, incluindo triunfos sobre o Manchester United, o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa e o Sparta Praga na Liga Europa. Os resultados colocam o Bournemouth entre os candidatos reais a terminar na metade de cima da tabela, com ambições que vão muito além de uma posição confortável no meio dela.

O Nottingham Forest chega ao Vitality Stadium sob pressão. A equipe de Oliver Glasner perdeu três jogos consecutivos na Premier League antes de vencer o Manchester City por 3 a 1 na última partida. O resultado trouxe ânimo, mas pouco faz para esconder a irregularidade da equipe até aqui.

O ataque do Bournemouth tem se destacado. A equipe marcou nove gols em seus últimos três jogos na Premier League, com Evanilson à frente de um setor ofensivo dinâmico que tem causado problemas a todos os adversários que enfrentou.

Na 16ª posição, o Forest sabe que outra derrota aprofundaria suas preocupações. Liam Delap e Morgan Gibbs-White precisarão estar em sua melhor forma para que a equipe de Glasner consiga pontuar em um estádio onde o time da casa tem sido muito forte.

O Bournemouth também tem um compromisso europeu nesta semana: recebe o Viktoria Plzen pela Liga Europa em 10 de dezembro, o que torna a gestão do elenco mais complicada para Rose antes deste confronto.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a AFC Bournemouth x Nottingham Forest, incluindo canal de TV, detalhes da transmissão ao vivo e horário de início.

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