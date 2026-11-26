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O advogado esportivo internacional Ralph Charbel revelou sua opinião sobre a sentença proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso da final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal.

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O CAS anunciou na última terça-feira, anteontem, que acolheu o recurso da Federação Senegalesa de Futebol e anulou a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia declarado o Marrocos campeão continental por decisão administrativa, depois que os jogadores do Senegal deixaram o gramado durante a partida.

Ralph Charbel afirmou, em declarações exclusivas ao Kooora, nesta quinta-feira, que o CAS baseou sua sentença na decisão do congolês Jean-Jacques Ndala de concluir a partida aos 109 minutos, permitindo que ela terminasse com vitória do Senegal por 1 a 0.

Charbel acrescentou que o painel de árbitros do CAS aplicou ao caso o princípio do “campo de jogo”.

O advogado esportivo internacional explicou: “O princípio do campo de jogo é um princípio jurídico consagrado pelo Tribunal Federal Suíço. Segundo ele, os órgãos judiciais esportivos se abstêm de revisar ou anular as decisões técnicas tomadas pelos árbitros dentro de campo durante o andamento da partida, a não ser que fique comprovado que as regras do jogo foram aplicadas de forma arbitrária ou de má-fé”.

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Ele destacou que, de acordo com esse princípio, a autoridade para decidir se a partida deve ou não ser retomada cabe exclusivamente ao árbitro principal, e não a qualquer órgão, comissão ou tribunal. Assim, a decisão do árbitro congolês é válida e não está sujeita a qualquer contestação ou revisão.

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O Marrocos foi prejudicado?

Questionado se a decisão do CAS foi injusta com o Marrocos, Charbel garantiu que a corte proferiu uma sentença justa, considerando o andamento do caso.

“Na minha opinião, a sentença é justa e está em consonância com a jurisprudência firme e consolidada da Corte Arbitral do Esporte sobre a aplicação do princípio do campo de jogo”, disse.

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Charbel citou um exemplo: “Em 6 de março de 2009, o CAS rejeitou o recurso apresentado pelo Comitê Olímpico das Antilhas Holandesas contra a Federação Internacional de Atletismo e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, com base no princípio do campo de jogo”.

O advogado libanês prosseguiu: “A decisão do árbitro Ndala não parece estar marcada por qualquer arbitrariedade ou má-fé. Portanto, o caso da última final da Copa Africana de Nações não constitui uma exceção ao princípio do campo de jogo”.

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CAS rejeita a aplicação dos artigos 82 e 84

Nos fundamentos da sentença, o CAS afirmou que os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações não se aplicam a esse caso, explicando que eles servem para definir o resultado da partida apenas quando a conduta de uma das equipes leva o árbitro a encerrar o jogo de forma definitiva.

Dessa forma, o painel concluiu que o árbitro não cometeu nenhum erro jurídico ao decidir retomar a partida, o que derrubou a base da decisão que havia dado ao Marrocos a vitória na final.

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A corte não ignorou as circunstâncias em que o árbitro tomou sua decisão, reconhecendo que ele foi obrigado a decidir em um ambiente marcado por “extrema tensão”.

Ao mesmo tempo, porém, ressaltou que essas circunstâncias não bastam para classificar a decisão como arbitrária, explicando que não ficou demonstrado que o julgamento do árbitro tenha sido influenciado por fatores alheios à partida.

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Com isso, a corte também rejeitou o argumento da Federação Real Marroquina de Futebol de que a decisão do árbitro havia sido arbitrária.

Vale lembrar que a Federação Marroquina de Futebol anunciou a intenção de recorrer da decisão da corte esportiva, e a expectativa é que leve o caso à Justiça federal suíça.