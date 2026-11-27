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O advogado espanhol Juan de Dios Crespo, que defendeu a seleção do Senegal na Corte Arbitral do Esporte (CAS), afirmou que a decisão da seleção do Marrocos de continuar jogando após a paralisação da final da Copa Africana de Nações de 2025 foi determinante para que o título voltasse para o Senegal.

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Crespo acrescentou que, se a seleção marroquina tivesse se recusado a concluir a partida, teria ficado com o título por 3 a 0.

Para Crespo, essa atitude confirmou que a partida continuou sob a autoridade do árbitro e terminou de acordo com as decisões dele, além de enfraquecer a base jurídica da posterior queixa marroquina sobre a retirada do Senegal. O advogado contou que, desde o início, considerou o caso viável, embora tenha admitido que a derrota do Senegal na Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) levantava algumas dúvidas.

Crespo disse à agência de notícias espanhola EFE: “Vi desde o início que o caso era viável. Não estava totalmente claro, mas eu entendia que as Regras do Jogo da International Football Association Board estão acima do regulamento do torneio.” Segundo ele, a decisão da Corte Arbitral do Esporte confirmou que essa leitura estava correta.

A corte acolheu o recurso da Federação Senegalesa e anulou a decisão da Comissão de Apelação da CAF, que havia considerado o Senegal derrotado por abandono e dado ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0.

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Com isso, a corte restabeleceu a decisão inicial da Comissão Disciplinar da CAF e validou o resultado obtido em campo, a vitória do Senegal por 1 a 0.

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Crespo considerou que a decisão do Marrocos de voltar ao gramado e se preparar para cobrar o pênalti foi o fator decisivo do caso.

“Se o Marrocos tivesse anunciado que não queria cobrar o pênalti nem concluir a partida, o árbitro teria apitado o fim do jogo, e o Marrocos teria vencido o torneio por 3 a 0. Nada mais do que isso”, afirmou.

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E acrescentou: “A chave de tudo é que o Marrocos voltou ao campo. Se não tivesse voltado, a situação teria sido mais difícil para o Senegal, se não impossível.”

O advogado explicou que a base jurídica da decisão se apoia na Regra 5 da International Football Association Board, que confere ao árbitro a autoridade para conduzir e encerrar a partida. Ele destacou que essa regra estava em vigor no momento do ocorrido e que as decisões do árbitro relativas ao andamento do jogo e ao resultado fazem parte de suas atribuições.

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“É o árbitro quem determina o início e o fim da partida, ponto”, disse.

Nesse contexto, Crespo se apoiou no princípio das “decisões de campo”, que protege as decisões de arbitragem tomadas durante a partida contra revisões posteriores, salvo em circunstâncias específicas e excepcionais.

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De acordo com a interpretação do advogado, a Corte Arbitral do Esporte entendeu que o árbitro agiu dentro de suas atribuições ao permitir o reinício da partida aos 109 minutos, depois que as duas seleções voltaram ao gramado e demonstraram disposição para continuar jogando. A corte também não considerou a decisão dele arbitrária ou influenciada por fatores externos.

Para Crespo, a proteção das decisões do árbitro sobre o andamento da partida é quase absoluta, embora ele reconheça a existência de exceções, como erros na identificação do jogador que deveria receber o cartão.

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No entanto, ele ressaltou que os órgãos disciplinares não têm o poder de alterar o resultado de uma partida já encerrada simplesmente por discordarem de uma decisão de arbitragem tomada em campo.

Sobre os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana, nos quais o Marrocos se baseou para pedir que o Senegal fosse considerado desistente e derrotado, o advogado avaliou que eles não se aplicam ao caso, porque o árbitro não encerrou definitivamente a partida, mas permitiu que ela fosse retomada e concluída.

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Crespo apontou ainda que a FIFA alterou posteriormente seu regulamento disciplinar, de modo que as equipes que deixarem o gramado, parcial ou totalmente, passam a estar sujeitas a ser consideradas derrotadas.

“Acredito que o caso entre Senegal e Marrocos foi o que motivou a mudança da regra”, afirmou, lembrando que a decisão da Corte Arbitral do Esporte foi unânime entre os três membros do painel de arbitragem.