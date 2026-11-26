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Juan de Dios Crespo, advogado espanhol que defendeu a Federação Senegalesa de Futebol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), afirmou que as chances de o Marrocos derrubar a decisão que deu ao Senegal o título da Copa Africana de Nações 2025 são mínimas e descartou uma nova mudança no nome do campeão.

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A Corte Arbitral do Esporte concedeu oficialmente o título ao Senegal no dia 24 de novembro , após aceitar o recurso apresentado pela federação senegalesa contra a decisão da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado o Marrocos vencedor da final porque os jogadores do Senegal deixaram o gramado por vários minutos.

Em participação no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", Crespo explicou que as chances de sucesso do Marrocos no recurso contra a decisão são praticamente nulas: "É muito raro que recursos desse tipo tenham sucesso. A probabilidade de a situação mudar a favor do Marrocos é de 0,00001%. Não posso dizer que é impossível, mas, na prática, é quase impossível".

Já o portal francês "Foot Mercato" considerou que as declarações do advogado espanhol soaram como uma provocação ao lado marroquino.

O advogado relembrou o início de seu trabalho no caso e garantiu que, desde o começo, estava confiante na possibilidade de anular a primeira decisão, que havia dado o título ao Marrocos. Ele se juntou à equipe de defesa senegalesa no último mês de fevereiro.

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"Fui nomeado em fevereiro e, em março, fizemos uma coletiva de imprensa em Paris com a presença de veículos de todo o mundo. A primeira coisa que eu disse foi que a decisão era absurda e ridícula, e que ela iria mudar de qualquer jeito", contou Crespo.

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O advogado revelou os bastidores de sua escolha para defender o Senegal. Segundo ele, suas relações no meio esportivo senegalês pesaram para que assumisse a missão, e apenas dois dias depois de ser nomeado ele recebeu uma ligação de um advogado marroquino.

"Os dirigentes do Senegal me procuraram por causa das minhas relações lá. Dois dias depois, um amigo marroquino que trabalha como advogado esportivo entrou em contato comigo e disse que a federação marroquina estava procurando advogados, mas respondi que era impossível trabalhar com eles, porque eu já estava do outro lado do caso", acrescentou.

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Crespo também comentou a atitude dos jogadores do Marrocos na final. Para ele, a insistência deles em permanecer em campo foi um fator decisivo no rumo dos acontecimentos, especialmente porque a partida foi retomada após o retorno dos jogadores senegaleses.

O advogado explicou que o Marrocos poderia ter garantido o título se tivesse se recusado a permitir a continuação do jogo ou se Brahim Díaz não tivesse ido para a cobrança do pênalti. Segundo ele, a seleção marroquina se apegou à chance de vencer a partida em vez de considerar o título já decidido.