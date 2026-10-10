Patrick Kabou, um dos membros da equipe de defesa senegalesa, demonstrou grande otimismo quanto às chances de seu país vencer o recurso apresentado ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), no litígio com o Marrocos sobre o título da Copa das Nações Africanas de 2025, afirmando que a qualidade da equipe de defesa e os argumentos jurídicos apresentados dão ao Senegal fortes razões para esperar uma decisão a seu favor.

Kabou integra a equipe de defesa senegalesa, que esteve presente na audiência do CAS, ao lado da dupla Seydou Diagne e Aly Fall.

As declarações de Kabou, advogado e professor pesquisador, foram feitas durante uma entrevista à rádio e televisão do Senegal "RTS", após a audiência realizada anteontem, quinta-feira, na cidade suíça de Lausanne, à espera da decisão do painel arbitral sobre o recurso senegalês contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de conceder o título ao Marrocos.

Kabou explicou, conforme relatou o site senegalês "Senenews", que não pode entrar nos detalhes do caso na condição de advogado participante do processo, mas apresentou sua avaliação na condição de professor pesquisador, elogiando o trabalho realizado pela equipe de defesa senegalesa liderada pelo advogado Seydou Diagne.

Nossas chances de vitória são de 200%

O advogado senegalês afirmou que a escolha da equipe de defesa não foi aleatória, destacando que os advogados envolvidos no caso possuem grande experiência nos procedimentos perante o Tribunal Arbitral do Esporte.

Kabou disse: "Quando vemos os nomes dos advogados que assumiram este caso, sentimos confiança. São nomes que encontramos constantemente nos corredores do Tribunal Arbitral do Esporte, e são advogados experientes nos procedimentos".

Ele também elogiou o memorial jurídico preparado pela equipe liderada por Diagne, considerando que ele se caracterizou pela coerência, precisão e clareza na apresentação das reivindicações e dos argumentos senegaleses.

E acrescentou, expressando a dimensão de seu otimismo: "Quando analisamos o memorial preparado pela equipe liderada por Diagne, nossas chances, se eu quisesse expressá-las em porcentagem, chegam a 200%".

Apesar dessa confiança, a decisão do caso continua sendo de competência exclusiva do painel arbitral, que emitirá seu veredicto após analisar as alegações e sustentações das partes.

Apelo para que o caso seja resolvido rapidamente

Além dos aspectos jurídicos, Kabou expressou sua esperança de que o litígio seja resolvido rapidamente, diante da expectativa da torcida senegalesa pela decisão final sobre o título.

E disse, com confiança: "Devemos continuar com nossa taça, porque ela já se tornou nossa. E, se possível, devemos encontrar outra maneira de celebrá-la, depois de já tê-la celebrado antes".

Kabou também havia assumido a defesa dos interesses de 18 torcedores senegaleses detidos no Marrocos após a final do torneio.

As declarações do advogado continuam sendo um reflexo da confiança da equipe de defesa senegalesa em sua posição jurídica, mas não definem o resultado do caso; afinal, as duas partes aguardam a decisão do CAS, que determinará o destino final do recurso apresentado sobre o título da Copa das Nações Africanas de 2025.

Segundo relatos da imprensa senegalesa, espera-se que o CAS emita seu veredicto no período entre 18 e 22 de outubro deste mês.