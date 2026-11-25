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O advogado suíço Serge Vittoz, responsável pela defesa da Federação Senegalesa de Futebol, revelou os principais detalhes jurídicos em que a seleção senegalesa se apoiou na batalha na Corte Arbitral do Esporte, que terminou com a decisão de devolver o título da Copa Africana de Nações a Senegal, em detrimento de Marrocos.

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Em entrevista publicada pelo site senegalês Seneweb, Vittoz falou sobre os fundamentos jurídicos usados pela equipe de defesa e explicou por que confiava na posição da federação senegalesa antes da decisão. Ele também comentou os argumentos apresentados pelo lado marroquino e a possibilidade de Marrocos recorrer ao Tribunal Federal Suíço para contestar a sentença da corte esportiva.

Regra 5: o pilar da defesa de Senegal

Vittoz explicou que a defesa de Senegal se baseou principalmente na Regra 5 das Regras do Jogo, que dá ao árbitro da partida autoridade total para conduzir o confronto e tomar as decisões relacionadas ao que acontece dentro de campo.

Segundo o advogado suíço, o ponto central do caso foi o fato de o árbitro da final ter decidido reiniciar a partida e encerrá-la. A defesa considerou essa decisão parte de suas atribuições na condução do jogo, e não uma decisão que pudesse ser anulada apenas porque uma das equipes contestou os acontecimentos da partida.

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Para Vittoz, essa base jurídica foi fundamental diante da tentativa do lado marroquino de se apoiar no regulamento da Copa Africana de Nações para provar que teria direito ao resultado da partida.

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Ele afirmou que a defesa senegalesa estava confiante em sua posição após a audiência realizada em 8 de outubro e garantiu que a decisão representou um grande alívio para a federação senegalesa, depois de uma batalha jurídica complexa para defender sua posição.

Por que a defesa de Senegal rejeitou a aplicação dos artigos 82 e 84?

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O advogado abordou os argumentos usados pelo lado marroquino e explicou que Marrocos se baseou em uma leitura literal dos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações.

Os dois artigos tratam dos casos em que uma partida não começa ou não chega ao fim, entre eles a saída definitiva de uma das equipes do campo. São regras que têm como objetivo definir o resultado de jogos que não são concluídos, conforme os critérios estabelecidos no regulamento.

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Vittoz, no entanto, avaliou que esses dispositivos não se aplicam da forma como o lado marroquino tentou apresentá-los, sobretudo porque houve uma decisão do árbitro da partida de reiniciar o confronto e encerrá-lo.

Assim, a divergência jurídica girava em torno da caracterização do que aconteceu na final: o episódio se enquadra nos casos que permitem aplicar as punições previstas nos artigos 82 e 84, ou as decisões do árbitro sobre o reinício do jogo e o encerramento da partida continuam sujeitas à sua autoridade, conforme a Regra 5 das Regras do Jogo?

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Essa diferença na interpretação do regulamento foi um dos principais pontos da disputa que chegou à Corte Arbitral do Esporte.

África do Sul x Senegal: por que o caso é diferente da final contra Marrocos?

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Vittoz também relembrou o famoso precedente envolvendo a partida entre África do Sul e Senegal, em 2016, que acabou sendo disputada novamente depois de comprovado o envolvimento do árbitro ganês Joseph Lamptey na manipulação do resultado. Ele foi posteriormente banido do futebol para sempre.

O advogado explicou que aquele episódio é totalmente diferente da disputa relacionada à final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal, porque o caso anterior envolveu a comprovação de corrupção na arbitragem, o que forneceu uma base excepcional para intervir no resultado da partida.

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Na visão dele, a revisão do resultado de uma partida pode ser justificada em situações excepcionais, como a comprovação de corrupção ou manipulação, mas no caso da final não há elementos semelhantes que permitam tratá-lo da mesma maneira.

Vittoz também separou as punições aplicadas pela Confederação Africana de Futebol a alguns integrantes da seleção senegalesa da disputa sobre a definição do resultado da partida.

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O técnico Pape Thiaw foi suspenso por cinco jogos, enquanto Ismaïla Sarr e Iliman Ndiaye receberam suspensão de uma partida cada, além de multas aplicadas à federação senegalesa.

O advogado ressaltou que essas punições não resolvem a questão de saber se a partida chegou ao fim do ponto de vista jurídico: “Mas isso não tem relação com determinar se a partida chegou ao fim ou não”.

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Brahim Díaz e o Tribunal Federal: admissão e cálculos jurídicos

Em um dos pontos de maior destaque da entrevista, Vittoz admitiu que Senegal poderia ter perdido a final dentro de campo se Brahim Díaz tivesse convertido o pênalti marcado a favor de Marrocos durante a partida.

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O advogado, porém, fez uma distinção entre o que poderia ter acontecido esportivamente dentro de campo e a batalha jurídica travada pelas duas partes na Corte Arbitral do Esporte.

Ele também apontou que uma interpretação rigorosa dos artigos 82 e 84 do regulamento do torneio poderia ter mudado o desfecho do caso na corte, em referência à importância da forma como os textos jurídicos foram interpretados e aplicados aos acontecimentos da final.

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Sobre o próximo passo de Marrocos, Vittoz explicou que recorrer ao Tribunal Federal Suíço é o único caminho disponível para contestar a decisão da Corte Arbitral do Esporte.

Ele, no entanto, minimizou as chances de sucesso desse caminho, que considera muito limitadas, porque o Tribunal Federal não reexamina os detalhes do caso esportivo nem reavalia os fatos. Sua análise se restringe a motivos jurídicos e processuais específicos, ligados à regularidade da sentença proferida.

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Dessa forma, o simples fato de o lado marroquino não concordar com a interpretação do regulamento feita pela Corte Arbitral do Esporte não basta, por si só, para anular a decisão, já que é preciso apresentar um motivo jurídico que esteja dentro do âmbito de controle do Tribunal Federal.

As declarações de Vittoz refletem o ponto de vista da equipe jurídica que defendeu Senegal e oferecem uma leitura dos principais argumentos usados durante a disputa, enquanto um eventual recurso ao Tribunal Federal continua sendo um caminho jurídico à parte, regido por suas próprias regras.