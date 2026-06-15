Sabri Lamouchi não é mais o técnico da seleção da Tunísia, segundo o jornalista Romain Molina. O técnico francês de 54 anos foi demitido após a dolorosa derrota por 5 a 1 para a Suécia na Copa do Mundo.

Molina é um jornalista esportivo francês que escreve para o The Guardian, o The New York Times, a BBC e a CNN. Lamouchi é considerado o responsável pela goleada sofrida contra a Suécia.

A Tunísia sofreu uma dolorosa derrota contra o país europeu na noite de domingo. Na seleção africana, Omar Rekik, irmão do ex-jogador da seleção holandesa Karim, nascido em Haia, atuou como zagueiro central.

Rekik marcou o gol da Tunísia e, após a partida, não mediu palavras em sua entrevista à DPA.

“É vergonhoso para nós como equipe e para toda a Tunísia. Após esse péssimo desempenho, precisamos nos olhar no espelho.”

“Precisamos primeiro nos criticar e tentar corrigir nossos erros. Prometemos a todos que daremos o nosso melhor e faremos tudo o que for possível para melhorar nosso desempenho”, afirmou Rekik. A Federação Tunisiana de Futebol decidiu demitir Lamouchi imediatamente.

A Tunísia enfrenta o Japão no próximo domingo e encerra a fase de grupos no dia 26 de junho com uma partida contra a Holanda.