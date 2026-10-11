Adrien Rabiot marca com um chute potente, mas o Milan deixa escapar a vantagem contra o Sassuolo

O AC Milan não conseguiu vencer o Sassuolo em uma difícil partida fora de casa. Em um jogo com pouquíssimas chances, chegou a abrir o placar, mas acabou empatando por 1 a 1.

O time de Milão ocupa a quarta posição nesta temporada, com três vitórias e dois empates. Como a Roma empatou com o Como por 0 a 0, o Milan poderia igualar a pontuação da equipe da capital em caso de vitória.

A equipe de Rúben Amorim começou a partida com Gonçalo Ramos, contratação recorde do clube, além de Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Samuel Chukwueze. Luka Modric, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek ficaram fora do time titular.

Os Rossoneri tiveram um início difícil contra o Sassuolo. As duas equipes tentaram levar perigo pelos lados do campo, mas sem sucesso. O jogo foi equilibrado, e ambas tiveram dificuldade para criar chances.

O Milan só levou perigo pela primeira vez aos 44 minutos. Arijanet Muric defendeu uma cabeçada de Ramos. Nos sete minutos de acréscimos, o Milan aumentou a pressão e passou a ameaçar mais dentro e ao redor da área do Sassuolo, mas não conseguiu marcar.

Após quase uma hora de jogo, Rabiot finalmente abriu o placar. Após passe de Modric, o francês bateu com força. De um ângulo apertado, mandou a bola no alto do canto mais próximo: 0 a 1.

Logo após o gol, o Sassuolo empatou. Um escanteio fechado deixou a bola viva em um bate-rebate, e ela sobrou para Cas Odenthal. O defensor não hesitou e mandou a bola para o fundo da rede de Maignan: 1 a 1.

As duas equipes fizeram de tudo para buscar a vitória, mas, como no restante da partida, as chances foram poucas. O Sassuolo chegou a marcar perto do fim, mas o gol foi rapidamente anulado por uma falta no lance que o antecedeu. Sassuolo e Milan não voltaram a marcar e tiveram de se contentar com o empate.