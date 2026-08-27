adidas lança as bolas oficiais dos jogos da Champions League 2026-27

Para dar início a uma nova temporada de futebol, a adidas revelou as bolas oficiais de jogo da UEFA Champions League e da UEFA Women’s Champions League de 2026-27. São dois designs distintos que celebram a dedicação, a ambição e o esforço coletivo por trás do sucesso no mais alto nível do futebol europeu de clubes.

Inspirada na crença de que campeões são feitos quando ninguém está olhando, a bola oficial de jogo da UEFA Champions League celebra o trabalho invisível que define o sucesso. Inspirando-se na imagem de jogadores treinando em manhãs frias e com neblina, o design transforma a névoa que paira sobre um campo de futebol em uma expressão visual de dedicação, ambição e conquista.

Sobre a base branca, um acabamento metálico traz profundidade e dimensão à bola, enquanto a névoa atravessa as icônicas estrelas da UEFA Champions League, captando e refratando a luz para iluminar cada estrela com vibrantes explosões de cor.

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O logo da adidas e o logo da UEFA Champions League aparecem em rosa forte, acrescentando mais um acento vibrante ao design. O resultado é uma expressão visual dinâmica da jornada da preparação invisível até o palco mais brilhante do futebol europeu de clubes, intrinsecamente conectada à identidade mais ampla da UEFA Champions League.

Celebrando a ascensão imparável do futebol feminino, a bola oficial de jogo da UEFA Women’s Champions League dá vida ao “Ring of Light” por meio do distintivo anel de onze estrelas da competição, uma para cada jogadora em campo, criando um poderoso símbolo de unidade, trabalho em equipe e ambição coletiva.

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O design irradia velocidade, vibração e a energia de uma nova era, com um tratamento gráfico dinâmico que dá a impressão de que o anel de estrelas se move pela superfície da bola. Tons vibrantes de roxo, combinados com detalhes dourados e laranja, se unem sobre uma base branca limpa, enquanto detalhes metálicos em prata acrescentam profundidade.

O logo da adidas e o logo da UEFA Women’s Champions League aparecem em preto, criando um contraste marcante com a vibrante paleta de cores da bola. Detalhes sutis incorporados aos grafismos homenageiam o icônico hino da competição, conectando o design a essa rica herança.

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