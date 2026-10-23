A adidas Football e a Y-3 voltaram a unir forças para resgatar um dos designs mais celebrados da história das chuteiras. Hoje, as marcas apresentaram a Y-3 Beast Limited Collection, trazendo de volta a lendária estampa “Beast”, que ganhou fama em 2006, e reinterpretando-a para uma nova geração de talentos do futebol.

A coleção de edição limitada chega aos modelos de alto desempenho da adidas, Predator Elite e F50 Elite, combinando a estética sofisticada de alta moda de Yohji Yamamoto com inovações de ponta para o futebol.

A coleção celebra a rivalidade duradoura entre duas das linhas mais consagradas da adidas Football por meio de duas interpretações visuais distintas. A F50 Elite chega em azul elétrico, com detalhes dinâmicos inspirados em uma fera que refletem a busca incessante da linha por velocidade e agilidade.

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Já a Predator Elite aparece em um marcante tom de laranja, com uma estampa de tigre feroz que simboliza potência, precisão e controle total em campo. Ambas as chuteiras utilizam as plataformas de desempenho mais recentes da adidas, permitindo que os atletas de hoje contem com tecnologia de elite sem abrir mão de um design marcante resgatado dos arquivos da marca.

Como é de costume para a adidas, a coleção fará sua estreia oficial em campo no confronto de maior peso do futebol mundial. As chuteiras Y-3 Beast estarão em destaque no El Clásico, usadas por atletas de destaque da adidas que atuam no FC Barcelona e no Real Madrid, em um dos maiores palcos do esporte.

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A Predator Elite laranja será usada por Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal e Pau Cubarsí, enquanto a F50 Elite azul elétrico estará nos pés de Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrygo, Brahim Díaz e Dean Huijsen.

Ao levar para o campo a icônica rivalidade entre Predator e F50, a partida marca o capítulo mais recente da história dos lançamentos de edição limitada mais cobiçados da adidas Football.

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Compre: coleção adidas Y-3 Beast

A nova Y-3 Beast Limited Collection, da adidas, já está à venda em lojas selecionadas e no site da adidas.



