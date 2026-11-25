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Enquanto todos falavam da ausência de Lamine Yamal, Karim Adeyemi deu a resposta mais contundente dentro de campo e mostrou que o Barcelona é maior que qualquer jogador, e que o time catalão tem qualidade suficiente para vencer em qualquer lugar e diante de qualquer adversário.

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O jogador alemão, escolhido por Hansi Flick para atuar pela ponta direita em Baku devido à ausência de Lamine, lesionado, comemorou com os companheiros a grande vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Sabah, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League.

Ex-jogador do Dortmund, Adeyemi fez uma de suas melhores partidas com a camisa do Barcelona: foi um dos destaques do jogo e marcou mais um gol na Champions League após um ótimo passe de Balde, dando sequência ao seu grande momento no cenário europeu.

O alemão balançou as redes em três dos cinco jogos disputados pelo Barcelona em competições europeias nesta temporada, número que confirma que ele se tornou uma arma importante no elenco de Flick, e não apenas um substituto de Lamine.

Adeyemi foi um dos jogadores que falaram com a imprensa após a partida e demonstrou grande alegria pelo gol e pela vitória do time.

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Adeyemi afirmou, em declarações à imprensa após a partida: “Esse gol significa muito para mim. Estou feliz com o time pela contribuição para a vitória, e podemos ficar felizes com os três pontos”.

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O alemão acrescentou que a viagem a Baku não foi nada fácil, ressaltando que jogar fora de casa é sempre difícil, sobretudo diante de um adversário motivado, atuando em seu estádio e diante de sua torcida: “É sempre difícil jogar fora de casa. Eles fizeram uma grande partida e estavam muito motivados”.

Num belo gesto, Adeyemi fez questão de parabenizar o companheiro Anthony Gordon pela grande atuação na partida, em que marcou dois gols e conduziu o Barcelona à vitória.

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Ele disse: “E o Gordon? Jogou de forma excelente. Estou feliz pelo time e por ele, e espero que continue marcando mais gols”.

Com essas palavras, Adeyemi demonstrou grande espírito coletivo e deixou claro que o sucesso da equipe está acima de qualquer brilho individual, e que todos trabalham por um mesmo objetivo.

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Ao fim de sua fala, Adeyemi comentou sobre Lamine Yamal, destacando que o Barcelona não deve depender de um único jogador, seja qual for seu nome ou sua importância: “Ele é um jogador importante, mas temos capacidade de substituí-lo. No Barcelona, sempre tem que haver reservas, independentemente da posição. Não devemos depender de ninguém nem temer ninguém. Estamos aqui para vencer e queremos vencer todos os jogos”.

As declarações de Adeyemi refletem a nova mentalidade do Barcelona sob o comando de Flick: a de um time unido, que não para diante da ausência de uma estrela nem se abala com a lesão de um jogador, mas sempre encontra uma alternativa.

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Se antes todos se perguntavam o que o Barcelona faria sem Lamine, a resposta veio rápida e contundente em Baku: quatro gols, brilho coletivo e muita garra.

Adeyemi provou que não é um substituto temporário, mas sim um titular capaz de carregar o time nos grandes jogos, e que tem a personalidade e a qualidade necessárias para jogar no Barcelona.