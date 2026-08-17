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Adeus, Miami: Busquets começa uma nova história com o Barcelona

Mercado da bola
S. Busquets
Barcelona
Barca Atletic
Espanha

O segundo capítulo com o Barcelona começa oficialmente.

Em um movimento que carrega dimensões emocionais e esportivas ao mesmo tempo, Sergio Busquets voltou ao Barcelona pela mesma porta por onde saiu há três anos. 

O jogador, que vestiu a camisa blaugrana por 15 temporadas e levantou dezenas de títulos, integrou-se oficialmente à comissão técnica do Barcelona Atlètic, dando início a uma nova etapa de sua carreira, menos de um ano após se aposentar dos gramados.

A chegada de Busquets (38 anos) à equipe do treinador Juliano Belletti acontece enquanto ele conclui atualmente o curso de treinamentos necessário para obter a licença de treinador. 

Durante esse período, ele trabalhará lado a lado com Belletti dentro dos muros do estádio Johan Cruyff, onde a equipe reserva busca construir uma nova identidade sob o comando da atual comissão técnica.

Busquets passou a maior parte de sua carreira profissional no Barcelona, onde formou, ao lado de Andrés Iniesta e Xavi Hernández, um dos meios-campos mais notáveis da história do futebol moderno. 

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Após sua saída do clube no verão de 2023, transferiu-se para o Inter Miami, na liga norte-americana, onde jogou duas temporadas ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba, antes de anunciar sua aposentadoria em julho de 2025.

E parece que o retorno ao clube que construiu sua glória foi uma escolha natural para a lenda catalã; afinal, Busquets não é apenas um nome passageiro na história do Barcelona, mas um dos símbolos do "tiki-taka" e um dos jogadores mais influentes no vestiário ao longo de mais de uma década e meia.

No aspecto técnico, o Barcelona Atlètic conquistou sua primeira vitória em amistosos nesta temporada na semana passada, quando superou o Hospitalet pelo placar de 2 a 0, com dois gols marcados por Shane Kluivert e Ignasi Cuerr. 

A equipe se prepara agora para disputar seu próximo amistoso na quarta-feira, diante do CE Europa, com portões fechados, no estádio Johan Cruyff Arena.

A chegada de Busquets é vista dentro do clube como uma adição de qualidade, não apenas por sua grande experiência futebolística, mas também por sua capacidade de transmitir os valores do Barcelona e seu estilo às novas gerações de jogadores. 

E com o início oficial de sua trajetória como treinador, todos aguardam para ver como esse grande nome contribuirá para moldar o futuro da equipe reserva, e talvez em seu caminho rumo aos cargos técnicos mais altos dentro do clube nos próximos anos.

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