A liga do Campeonato Saudita Roshn pretende realizar uma alteração substancial, que pode mudar a estrutura da liga ao longo dos próximos anos.

A Assembleia Geral da liga do Campeonato Saudita realizou uma reunião com os clubes na tarde desta terça-feira, para discutir algumas das alterações que podem ocorrer durante o próximo período.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadhia", a principal alteração apresentada pela Assembleia Geral da liga aos clubes na reunião de hoje é a mudança no critério de escolha do presidente da liga durante o próximo período.

O jornal esclareceu que a Assembleia Geral propôs aos clubes a adoção da competência como critério para a escolha do presidente da liga do Campeonato Saudita durante o próximo período, em vez da exigência anterior, que consistia em possuir uma experiência não inferior a 5 anos.

De acordo com a nova exigência, a liga do Campeonato Saudita poderá ser presidida por uma pessoa que não possua muita experiência e um longo trabalho na liga, bastando o fator competência, sem considerar a idade ou a experiência anterior.

A liga do Campeonato Saudita é presidida atualmente por Omar Mughrabel, que foi nomeado há cerca de 3 anos, mais precisamente em janeiro de 2024.

Vale lembrar que a liga do Campeonato Saudita possui grande importância na organização do trabalho dos clubes no Campeonato Roshn, especialmente no que diz respeito às comissões ligadas a ela, a exemplo da comissão de captação, que controla de forma significativa as contratações dos clubes.