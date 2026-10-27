Adani: "O futebol de Allegri acabou, chega dessa palhaçada com o paletó"

A figura de Massimiliano Allegri continua dividindo opiniões, ainda mais depois da explosão ao fim do empate por 3 a 3 entre Napoli e Roma, após sofrer o gol de empate nos minutos finais. O treinador de Livorno foi expulso, depois tirou o paletó, como fez muitas vezes ao longo da carreira, e também fez acusações contra a Roma. Tudo isso, assim como seu início de temporada irregular, foi comentado por Daniele Adani na edição mais recente do La Domenica Sportiva. Confira as declarações.





O comentário de Daniele Adani sobre Massimiliano Allegri: "A essa altura, seu jeito de fazer futebol está ultrapassado. Ele tem metade dos pontos de Gattuso: se isso tivesse acontecido com Amorim e Spalletti, teriam cortado a cabeça dos dois, enquanto ele tem um grupo de jornalistas amigos, sempre os mesmos, que o defendem. E chega dessas bobagens e palhaçadas nas entrevistas coletivas, que viram um circo. Quando os jogos ficam difíceis, ele sempre acaba transformando tudo em briga com a palhaçada de tirar o paletó"