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imago-sport-1082174851.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traduzido por

AD traz grande notícia sobre o futuro de Youri Baas no Ajax

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Youri Baas provavelmente seguirá atuando na Holanda. Ajax e Porto encerraram as negociações por uma transferência do zagueiro, informa o Algemeen Dagblad nesta segunda-feira.

Até o fim da noite de domingo, diferentes opções de compra foram discutidas por ambas as partes, mas nenhuma delas era ideal para o Ajax. Diante disso, o Porto decidiu encerrar as negociações.

Por causa das conversas com o Porto, Baas começou no banco no domingo contra o Telstar. "Não sei o que vai acontecer. Pode ser que ele deixe o Ajax, mas, se depender de mim, ele fica. Youri tem o DNA do Ajax", disse o técnico Míchel após a vitória por 4 a 0.

Assim, Baas não vai para o Porto do ex-treinador do Ajax Francesco Farioli, enquanto o interesse do Eintracht Frankfurt também esfriou. Fontes próximas ao defensor acreditam que está descartada uma saída de Baas na reta final da janela de transferências.

Com a proposta certa, Baas pode deixar o Ajax, como foi revelado na semana passada. O defensor de 23 anos tem desempenhado até aqui um papel mais discreto nesta temporada do que nas duas anteriores, quando foi um dos pilares do Ajax.

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Na Europa, o técnico Míchel Sánchez tem dado preferência a Daley Blind em todas as ocasiões. O desenvolvimento de Dies Janse também pesa na situação de Baas. O Ajax vê em Janse, que começou jogando no domingo contra o Telstar, um grande talento.

O contrato de Baas com o Ajax vai até meados de 2028. O próprio jogador ainda não se pronunciou sobre as negociações frustradas com o Porto.

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