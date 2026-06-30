Acusado de agressão a um menor... Jogador do Real Madrid comparece ao tribunal

Um tribunal em Alcobendas, na capital espanhola, Madri, deu início ao julgamento do zagueiro do Real Madrid, Ferland Mendy, em relação a um incidente ocorrido em 4 de janeiro de 2023.

O incidente remonta à fuga de quatro cães de propriedade do jogador de sua casa; um deles atacou dois cães na rua, o que resultou em ferimentos a um jovem de 17 anos que interveio para socorrer uma mulher cujo cão estava sendo atacado.

De acordo com as conclusões preliminares do Ministério Público, conforme o “Mundo Deportivo”, um dos cães de Mendy — de raça grande — atacou um cão da raça “dachshund” e o mordeu nas costas, causando ferimentos graves que exigiram, posteriormente, o seu abate humanitário.

Quando o jovem de 17 anos tentou intervir, sofreu uma mordida na perna esquerda, enquanto seu cão, da raça alemã, apresentou ferimentos no pescoço e no peito que exigiram intervenção cirúrgica.

As investigações revelaram que os quatro cães — da raça mastim, cangal turco e grande danês — não possuíam microchips de identificação nem o seguro obrigatório de responsabilidade civil, além de não terem sido vacinados contra a raiva.

O Ministério Público considera que Mendy “violou seu dever de cuidar e supervisionar os animais”, por não ter se certificado de que o portão da casa estivesse fechado após entrar no carro, o que permitiu que os cães fugissem e ficassem sem supervisão na rua, “criando uma situação que representava um perigo real para pessoas e animais”.

Mendy foi acusado de agressão leve. O Ministério Público pede que ele seja multado em 1.200 euros, além de indenizações: 450 euros para o dono do cão morto, 4.970 euros para o jovem ferido e 240 euros para o dono do segundo cão ferido.

Por outro lado, a acusação particular, representada pelo escritório “99 Abogados”, eleva o valor da indenização exigida e acusa o jogador de causar lesão grave por negligência, pedindo seis meses de prisão, além de indenização no valor de 20 mil euros para o jovem e 2.500 euros para um membro da família do dono do cão ferido.

O juiz de instrução de Alcobendas havia emitido, em 7 de janeiro passado, uma ordem para dar início ao processo e impôs ao jogador uma fiança no valor de 7.410 euros para cobrir as indenizações. O caso será julgado no Tribunal Penal nº 26 de Madri, sem que tenha sido definida, até o momento, a data da audiência.