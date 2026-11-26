Compartilhar Siga GOAL no Google

O duelo entre o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e o Gol Gohar, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia 2, teve um episódio inusitado: o árbitro sírio Hanna Hattab foi substituído no intervalo, após acusações do técnico do time iraniano, Mehdi Rahmati, que alegou que o juiz estava "bêbado".

Publicidade

Hattab, de 37 anos, apitou o primeiro tempo da partida, que terminou com vitória do Al-Jazira por 1 a 0, gol de Anderson Talisca, e mostrou sete cartões amarelos nesse período. Uma de suas decisões gerou grande polêmica: ele advertiu o goleiro Ersin Destanoğlu em um lance que causou estranheza entre jogadores, integrantes das duas comissões técnicas e torcedores, e depois voltou atrás no cartão.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", imagens de TV mostraram o técnico do Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritando com o árbitro: "Ele está bêbado", em protesto contra as decisões tomadas no primeiro tempo.

No início do segundo tempo, Hattab não voltou a campo, e o quarto árbitro assumiu o comando da partida em seu lugar.

Técnico do Gol Gohar explica sua posição

Após o jogo, Rahmati criticou o estado em que o árbitro se apresentou: "O árbitro que apitou o jogo contra o Al-Jazira não estava em condições normais, e até os jogadores do Al-Jazira nos disseram a mesma coisa".

Publicidade Publicidade

E acrescentou: "O clube avisou imediatamente os responsáveis pela partida, e alertamos que não jogaríamos se a situação continuasse assim".

Tópicos relacionados

Versão nega embriaguez e aponta causa médica

Por outro lado, o jornalista omanense Issa Saeed negou as alegações de que Hattab estaria embriagado e indicou que o ocorrido pode ter sido causado por uma queda no nível de açúcar no sangue.

Saeed escreveu em sua conta no X: "O que aconteceu com Hattab foi resultado de uma queda no nível de açúcar no sangue, o que provocou perda de concentração e de consciência".

Publicidade

Ele acrescentou que o árbitro passou por exame médico após a partida e garantiu que ele não estava bêbado, ao contrário do que foi divulgado.

Hattab responde em comunicado oficial

Por sua vez, o árbitro sírio comentou o episódio em uma publicação em sua conta no Facebook. Ele afirmou que aguarda um posicionamento oficial da Federação Síria de Futebol, além do contato com os responsáveis por ele no país e no exterior, antes de divulgar um comunicado esclarecendo todos os detalhes e circunstâncias.

Publicidade

"Vou aguardar o contato oficial e o posicionamento oficial da Federação Árabe Síria de Futebol, e também vou entrar em contato com as pessoas e entidades responsáveis por mim no país e no exterior, antes de divulgar um comunicado oficial em que esclarecerei, com total transparência e clareza, todos os detalhes e fatos relacionados ao que aconteceu na partida em que representei minha federação e meu país na Liga dos Campeões da Ásia 2", disse Hattab.

O árbitro reforçou que não aceita ataques à sua vida privada nem difamação: "A vida familiar e pessoal não é responsabilidade dos outros, nem um brinquedo nas mãos de vocês. A religião, a razão e a ética não aceitam ofender a privacidade das pessoas nem difamá-las".

Publicidade

E encerrou a mensagem dizendo: "Obrigado a todos, aos bons e aos maus entre vocês".