Jens Lehmann rebateu com veemência uma reportagem do jornal muniquense tz sobre uma multa no Grünwalder Stadion e fez graves acusações contra a polícia. O jornal de Munique havia noticiado que o ex-goleiro de 56 anos teria estacionado seu carro em uma área bloqueada ao redor do estádio durante o jogo em casa do 1860 Munique contra o FC Augsburg II.

Com base em testemunhas oculares, a publicação acrescentou que Lehmann teria discutido na barreira, afirmando que tinha um "compromisso com o 1860" e que "fazia parte disso". Ainda assim, pouco depois policiais chegaram ao local e deixaram uma multa sob o limpador de para-brisa do carro do ex-goleiro da seleção, enquanto ele supostamente acompanhava das arquibancadas o empate por 2 a 2.

Mas os relatos provocaram uma reação enérgica de Lehmann. Na plataforma X, Lehmann publicou uma versão contrária e disparou duras críticas. "Sobre a mentira da tz", escreveu o ex-jogador na abertura de sua postagem nas redes sociais, apresentando uma versão completamente diferente dos fatos.

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Jens Lehmann faz duras críticas à polícia de Munique

Segundo ele, naquele dia o ex-jogador apenas estacionou "perto do estádio às 15h e ninguém falou comigo, porque ainda nem havia proibição de estacionamento". Além disso, Lehmann nega com veemência ter sequer ido ao jogo dos Löwen: "Eu também não estava no jogo."

Em seguida veio uma acusação grave: "O que é impressionante é como a polícia é corrupta, sempre passando ilegalmente todo tipo de coisa à imprensa e recebendo dinheiro por isso, e que tipo de mentiras são divulgadas pela TZ e que pessoas compram publicidade nesses meios para que esses meios difamem pessoas", escreveu Lehmann. Até o momento, a polícia de Munique ainda não se pronunciou oficialmente sobre essas acusações.

Qual das versões dos acontecimentos corresponde à realidade ainda não está claro, por enquanto. Para Lehmann, porém, o episódio se soma a uma série de incidentes que renderam manchetes nos últimos anos.

Jens Lehmann supostamente demonstra interesse no 1860 Munique

Por exemplo, no fim de 2023, Lehmann foi condenado pelo Tribunal Distrital de Starnberg, segundo o BR24 por diferentes incidentes. Entre as acusações, estava a de ter invadido a garagem de um vizinho com uma motosserra nas mãos e serrado uma viga de madeira no local. Também teria dirigido em um estacionamento de Munique "para-choque com para-choque" com outro carro para evitar as altas taxas de estacionamento e insultado policiais que queriam retirar sua carteira de motorista.

O suposto comparecimento ao estádio do 1860 pode ter como pano de fundo o interesse contínuo em um envolvimento com os Löwen de Munique. Já antes da insolvência do clube da terceira divisão, houve relatos de que Lehmann queria assumir, em conjunto com um consórcio, as participações do investidor de longa data e controverso Hasan Ismaik.