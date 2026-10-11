Acusações agitam a Tunísia: Nabil Kouki paga o preço

As acusações polêmicas de Nabil Kouki não passaram em branco: o treinador tunisiano está fora dos planos do Club Sportif Sfaxien após uma nova derrota que acendeu a revolta dentro do clube, somada a declarações duríssimas nas quais abriu fogo contra treinadores, diretores esportivos e jornalistas.

A diretoria do Sfaxien decidiu demitir Kouki após a derrota para o Avenir Sportif de Sakiet Eddaier por 1 a 0, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Tunisiano, segundo informou o jornal tunisiano "Assabah".

A equipe deveria treinar na manhã de domingo, mas a atividade foi cancelada depois que a diretoria comunicou ao treinador a decisão de demiti-lo, em meio a indicações de que suas declarações após a partida contribuíram para acelerar sua saída.

Kouki detonou a polêmica durante a entrevista coletiva, ao acusar algumas partes de pagarem dinheiro para promover campanhas contra ele na imprensa e divulgar notícias que classificou como falsas sobre a queda de rendimento da equipe, com o objetivo de pressioná-lo a deixar o cargo ou levar a diretoria a demiti-lo.

Próximas partidas CSF Ligue I 11:30 EST

"Há quem pague dinheiro para me atacar e espalhar notícias falsas sobre a crise de resultados. O treinador paga dinheiro, o diretor esportivo paga dinheiro, e os jornalistas que aparecem nos programas esportivos recebem dinheiro para divulgar notícias e atender a seus interesses mesquinhos", disse.

Kouki afirmou saber o que acontece nos bastidores e considerou que a situação passou dos limites aceitáveis, alegando ser alvo de campanhas na imprensa há algum tempo. Suas declarações provocaram ampla repercussão no meio esportivo tunisiano, com pedidos para que seja responsabilizado pelas acusações que fez, enquanto relatos locais mencionaram a possibilidade de ele ser convocado para prestar depoimento sobre o caso.



