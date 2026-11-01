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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP
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Acredite se quiser: estatística vergonhosa para os craques do Liverpool diante do Arsenal

Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
England

Números da vitória do Arsenal na batalha de Anfield

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O Liverpool falhou em transformar sua posse de bola em chances de perigo diante do gol do Arsenal, acabando por perder em seu estádio, o Anfield, pelo placar de 1 a 0, na noite deste domingo, pela nona rodada da Premier League.

A rede "Squawka" informou que o Liverpool não conseguiu finalizar nenhuma bola ao gol do Arsenal, exatamente como havia acontecido na partida anterior, de modo que o elenco do Liverpool falhou em finalizar qualquer bola ao gol nos dois últimos jogos contra o Arsenal.

Acrescentou que a última finalização do Liverpool ao gol contra o Arsenal foi o gol de Dominik Szoboszlai, de falta, em agosto de 2025.

O Arsenal quebrou o tabu diante do Liverpool no estádio Anfield, uma vez que a última vitória do Arsenal remonta ao ano de 2012.

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Por sua vez, a rede "Opta" apontou que o Liverpool marcou apenas 4 gols no estádio Anfield pela Premier League nesta temporada, o menor número de gols que a equipe marca em casa após cinco partidas em uma única temporada da Premier League (tendo marcado também quatro gols nas temporadas 1913-1914 e 2012-2013).

E, apesar de o Liverpool ter falhado em finalizar qualquer bola ao gol, os 28 toques dos jogadores do Liverpool dentro da grande área do Arsenal são os mais altos de todos (desde a temporada 2008-2009) para qualquer equipe no primeiro tempo de uma partida da Premier League contra o elenco do Arsenal.

Já os 24 pontos do Arsenal são os mais altos de qualquer equipe após nove rodadas de uma temporada da Premier League desde que o próprio Arsenal os alcançou na temporada 2022-2023 (também 24 pontos).

E ele nunca havia conquistado mais pontos nesta fase da temporada, exceto nas temporadas 2004-2005 e 2007-2008 (25 pontos em ambas).

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