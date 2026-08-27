O Real Madrid conseguiu concretizar a contratação do promissor zagueiro ganês Oscar Nasi, para reforçar seu elenco antes do fim da atual janela de transferências de verão.

O Real Madrid havia contratado 6 jogadores no atual mercado, sendo eles: Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomande, Ibrahima Konaté e Carlos Espí.

Por sua vez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, informou que o Real Madrid chegou a um acordo para contratar o zagueiro ganês Oscar Nasi (21 anos).

E acrescentou: "O acordo foi fechado por dois milhões de euros, vindo do Granada; Nasi é visto como um talento promissor para o futuro e, inicialmente, se juntará ao 'Castilla' (o time reserva)".

E prosseguiu: "Apesar do interesse de um clube alemão em contratá-lo, Nasi optou por assinar com o Real Madrid, e já passou pelos exames médicos".

O Real Madrid, sob o comando de seu novo treinador José Mourinho, começou sua caminhada em LaLiga com duas vitórias consecutivas, por 2 a 1 sobre o Espanyol e por 4 a 1 diante da Real Sociedad.

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