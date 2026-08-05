O Real Madrid, da Espanha, está mais perto do que nunca de fechar a contratação do ponta marfinense Yan Diomande, vindo do Leipzig, da Alemanha, na atual janela de transferências de verão.

Nesse sentido, o jornalista alemão Florian Plettenberg, correspondente da rede "Sky Sport - Alemanha", escreveu nesta quarta-feira, por meio de sua conta na plataforma "X": "Grande avanço! O Real Madrid e o Leipzig estão prestes a concluir a transferência de Yan Diomande".

Leia também

Grande reviravolta: lideranças da Fifa exigem a renúncia de Infantino

Apoio árabe e africano reforça as esperanças de Infantino diante da campanha europeia

E acrescentou: "Detalhes exclusivos: o valor financeiro garantido da negociação é de 125 milhões de euros. Com a adição de bônus realistas, espera-se que o valor suba para 135 milhões de euros, enquanto o valor total pode chegar a 140 milhões de euros, caso todos os bônus vinculados a condições difíceis de atingir sejam alcançados".

E prosseguiu: "O Leganés (seu ex-clube) receberá cerca de 5% dos lucros da transferência do jogador, de acordo com o acordo firmado entre as partes. Restam apenas os últimos trâmites formais antes de a negociação ser concluída oficialmente".

Diomande brilhou pelo Leipzig na temporada passada, além de ter apresentado uma atuação de destaque com a camisa da seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações de 2025 e no Mundial de 2026.



