Em um movimento que revela o tamanho da cautela nos corredores do Barcelona, o técnico Hansi Flick decidiu deixar de fora o seu astro brasileiro Raphinha da difícil viagem da equipe a Istambul para encarar o Galatasaray, em uma decisão que foi menos técnica e mais médica e preventiva, com total acordo entre as duas partes para evitar uma nova recaída.

Acordo entre Flick e Raphinha

O treinador alemão confirmou na última sexta-feira que o ponta brasileiro não estará na lista do Barcelona para a partida de terça-feira contra o Galatasaray, na Turquia, o mesmo acordo que também o afastou do duelo com o Getafe no último sábado.

Fontes de dentro do Barcelona revelaram que Flick não quer de forma alguma arriscar o jogador, depois do que aconteceu na temporada passada, quando houve pressa em seu retorno da lesão, o que o levou a sofrer duas lesões adicionais que o afastaram dos gramados por um longo período.

Uma fonte próxima à comissão técnica disse, segundo o jornal espanhol "Marca": "Desta vez, queremos evitar qualquer surpresa".

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A fonte acrescentou que a decisão foi tomada por unanimidade e que, se a partida fosse o Clássico, Raphinha poderia ter atuado, mas, diante da força do adversário e da importância dos compromissos que virão, as duas partes preferiram esperar e lhe dar mais tempo para uma recuperação completa.

Programa especial em Istambul

No campo das preparações, a comissão técnica decidiu não voltar diretamente a Barcelona após a partida contra o Galatasaray, para evitar o desgaste e o risco de possíveis lesões por causa da viagem.

Os jogadores passarão a noite em Istambul e farão uma sessão de treinos na cidade turca antes de retornar a Barcelona na quarta-feira, preparando-se para o próximo jogo, no sábado, contra o Real Betis, pela LaLiga.

A lista do Barcelona para o confronto com o Galatasaray

Hansi Flick anunciou nesta segunda-feira a lista oficial da equipe para a partida contra o Galatasaray, que não trouxe grandes surpresas, com exceção da ausência de Raphinha.

A lista ficou assim:

Goleiros: Joan García, Livaković, Szczęsny.

Defesa: Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Cancelo, Baldé, Fariñanas.

Meio-campo: Pedri, Rodri, Gavi, Bernal, Fermín, Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Gordon, Adeyemi e Gabriel Jesus.



