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O Manchester United se prepara para uma medida inédita na formação de sua comissão técnica, em sincronia com a chegada do treinador argentino Mauricio Pochettino para assumir o comando técnico da equipe.

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De acordo com o que foi noticiado pelo A Bola português, citando o jornal britânico "The Guardian", a especialista espanhola Silvia Tuya Viñas acompanhará o técnico Pochettino em sua nova missão, ao lado de outros quatro membros da comissão técnica da seleção dos Estados Unidos, tornando-se assim a primeira mulher na história do Manchester United, que se estende por mais de um século, a trabalhar dentro da comissão técnica do time.

Além de Tuya, a nova comissão técnica do Manchester United conta com o auxiliar técnico Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, o treinador de goleiros Toni Jiménez e Sebastiano Pochettino, filho do técnico e especialista em ciências do esporte. Todos eles trabalharam com Pochettino por muitos anos, e espera-se que continuem fazendo parte de sua equipe auxiliar no Manchester United.

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A Federação Americana de Futebol havia anunciado o fim do vínculo de Pochettino e sua comissão técnica com a seleção, abrindo caminho para sua transferência ao clube inglês. O técnico argentino deve começar suas funções no Manchester United no dia 18 de novembro.

O primeiro teste de Pochettino com seu novo time será diante do Liverpool, quando o Manchester United visitar o estádio de Anfield no dia 22 de novembro, em um confronto aguardado que não será fácil no início de sua trajetória na Premier League.

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Tuya tem 46 anos, possui doutorado em ciências do esporte e também conta com experiência acadêmica nessa especialidade, após ter atuado como professora no Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, assim como na Universidade de Barcelona. Sua trajetória profissional reúne o trabalho universitário e a especialização em preparação física.

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No âmbito dos clubes, a espanhola trabalhou na área de preparação física do Levante feminino, que disputa a primeira divisão do futebol feminino espanhol, conhecida como "Liga F". Ela já havia lidado com as exigências do preparo físico das jogadoras nas competições de primeiro nível do futebol feminino espanhol.

Tuya se integrou à comissão técnica da seleção dos Estados Unidos em outubro de 2024, durante o período em que Pochettino comandava a equipe, tornando-se a primeira mulher a ser registrada oficialmente na comissão técnica da seleção masculina americana.

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O Manchester United havia demitido o antigo treinador Michael Carrick, após o início catastrófico da temporada, em que o time conquistou apenas uma vitória em dez rodadas desde o começo da Premier League, o que fez o Manchester United cair para a 18ª posição (primeira colocação na zona de rebaixamento), com 8 pontos. Já na Liga dos Campeões da Europa, o time ocupa a 17ª posição na fase de liga (6 pontos), após duas vitórias e duas derrotas.

O United começou sua trajetória com uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Qarabag do Azerbaijão, antes de perder para o Atlético de Madrid por 2 a 0 e para o Como por 4 a 1, e então arrancar uma importante vitória por 3 a 2 sobre a Roma na quarta rodada. O United está apenas dois pontos à frente da 25ª posição, que é a última colocação segura para permanecer na competição. O United enfrentará o Sporting de Lisboa no dia 25 de novembro, antes de confrontos decisivos contra Leipzig, Bayern de Munique e Villarreal, o que torna a missão de Pochettino de garantir a classificação extremamente difícil.

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