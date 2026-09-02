A liga saudita, a Roshn Saudi League, viveu uma rara curiosidade durante a atual janela de transferências de verão, depois que um de seus clubes conseguiu reunir a dupla Messi e Kanté.

Lionel Messi e N'Golo Kanté são considerados dois dos maiores destaques do futebol mundial, mas nenhum deles joga no futebol saudita, já que "La Pulga" está no Inter Miami, dos Estados Unidos, e o astro francês veste a camisa do Fenerbahçe, da Turquia.

Apesar de os dois craques mundiais estarem em dois continentes diferentes e distantes da Arábia Saudita, o Al-Ettifaq conseguiu reunir seus nomes na Roshn Saudi League.

O Al-Ettifaq havia anunciado, no último dia 14 de agosto, a contratação do ponta francês Ryan Messi, vindo do Strasbourg, por empréstimo até o fim da atual temporada.

O jogador de 19 anos atuou por empréstimo no NEOM na segunda metade da temporada passada, quando disputou 13 partidas, nas quais marcou um único gol e deu uma assistência.

Embora o ponta francês ainda não tenha se tornado um astro, o Al-Ettifaq soube aproveitar o seu nome da melhor forma possível, publicando um vídeo para anunciar a sua chegada, por meio de sua conta oficial no "X", com a seguinte legenda: "Messi do Ettifaq".

Esse anúncio gerou polêmica, depois que o clube saudita ignorou o primeiro nome do jogador, algo que repetiu no último domingo, ao anunciar a contratação do meio-campista marfinense Abdoulaye Kanté.

O Al-Ettifaq publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial no "X", para anunciar o negócio, com a seguinte legenda: "Kanté do Ettifaq", ignorando o primeiro nome também.

O jovem Kanté é um meio-campista marfinense de 21 anos, contratado pelo Al-Ettifaq junto ao Middlesbrough, da Inglaterra, por 5 milhões de euros, de acordo com relatos da imprensa.

O Al-Ettifaq espera que Ryan Messi e Abdoulaye Kanté façam jus aos seus nomes e ajudem a equipe a melhorar os resultados ao longo da nova temporada, depois de ter perdido dois jogos nas primeiras 4 rodadas, caindo para a nona colocação com 6 pontos.