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imago-sport-1085294203.jpgAgenciaLOF
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Acidente trágico interrompe partida entre Almería e Eibar na Espanha

Eibar x Almería
Eibar
Almería
Segunda Division
Espanha

Qual é a história

A partida entre Almería e Eibar foi interrompida temporariamente depois que um torcedor caiu das arquibancadas enquanto comemorava o gol que colocou a equipe andaluza em vantagem, marcado por Kim Jonhent aos 20 minutos, em meio a um clima de apreensão dentro do estádio, antes de o jogo ser retomado após o torcedor receber os primeiros socorros necessários.

O gol saiu após uma jogada coletiva de destaque do Almería, na qual seus jogadores trocaram a bola em uma sequência de passes rápidos, até que ela chegou a Arribas dentro da área, que a repassou diretamente para Kim Jonhent, que a mandou para as redes sem dificuldade.

Mas a alegria da vantagem não se completou, depois que um torcedor caiu das arquibancadas durante a comemoração do gol, o que levou o árbitro a paralisar a partida e a acionar a equipe médica para intervir e prestar os primeiros socorros.

Em seguida, o árbitro pediu que os jogadores das duas equipes se dirigissem aos vestiários, enquanto as equipes de emergência continuavam a lidar com a situação, e foi anunciado pelo sistema de som do estádio: "Visando à segurança dos presentes, a partida foi suspensa por alguns minutos".

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Um clima de expectativa predominou durante o período de paralisação, até que o torcedor se recuperou após receber atendimento médico, levando à retomada normal da partida aos 25 minutos, com o Almería à frente por 1 a 0.

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