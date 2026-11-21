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Os Tennessee Titans estão preocupados com o jogador de futebol americano Jaylen Harrell. O defensive end da equipe da NFL sofreu um acidente enquanto era passageiro de um Uber e está internado em Tampa, na Flórida, sua cidade natal.

A gravidade dos ferimentos do jogador de 24 anos não estava clara inicialmente.

"Ontem, Jaylen Harrell se envolveu em um grave acidente de carro. Estamos em contato constante com a família de Jaylen e seguimos tentando obter mais informações", informaram os Titans no sábado. O clube disse que divulgará uma nova atualização assim que for apropriado.

"No momento, Jaylen continua no hospital e segue recebendo cuidados médicos. Pedimos que respeitem a privacidade de Jaylen e de sua família neste momento", acrescentou o clube.

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Harrell havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado durante a preparação e não poderia mais atuar nesta temporada.