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Achraf Hakimi comemorou a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lyon exibindo um novo e marcante penteado com tranças. O lateral-direito marroquino usou a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos e, mais tarde, aproveitou o novo visual para declarar sua lealdade ao clube francês.

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Hakimi estreia visual novo e marcante

Hakimi apareceu no Parc des Princes na noite de segunda-feira com um penteado ousado e totalmente inesperado. O lateral-direito marroquino chegou para o confronto do PSG com o Lyon pelo campeonato usando tranças bem apertadas, que chamaram imediatamente a atenção dos torcedores.

Os fãs logo notaram a mudança marcante no visual e fizeram comparações com o astro da música Sean Paul nas redes sociais. A nova aparência parece ter inspirado o defensor, que teve uma atuação dominante em uma partida importante na capital francesa.

Hakimi também assumiu a responsabilidade de conduzir a equipe para fora do túnel como capitão naquela noite. Ele usou a braçadeira na ausência de Marquinhos, capitão habitual que está lesionado, e deu o tom de uma noite vitoriosa.

Defensor declara seu amor por Paris

Para o jogador da seleção marroquina, o penteado chamativo foi muito mais do que uma simples escolha de estilo. Após o apito final, ele foi às redes sociais explicar aos apaixonados torcedores do clube o significado por trás das novas tranças. Hakimi usou sua conta no X para expressar sua dedicação e lealdade inabaláveis ao PSG.

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“Tranças bem apertadas, assim como meus laços com Paris”, escreveu Hakimi.

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Capitão substituto brilha contra o Lyon

Hakimi acompanhou o novo visual ousado com uma brilhante atuação individual em campo diante de um adversário forte. O dinâmico lateral-direito teve grande influência do início ao fim, enquanto o PSG garantiu uma confortável vitória por 2 a 0 sobre um Lyon competitivo.

Com a responsabilidade adicional de ser capitão, ele dominou completamente seu lado do campo durante os 90 minutos. O marroquino ofereceu uma ameaça constante no ataque pela direita e se manteve extremamente firme na defesa, ajudando a equipe a terminar a partida sem sofrer gols.

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Hakimi busca manter o embalo

A vitória convincente em casa mantém o PSG no caminho certo em todas as principais competições desta temporada. Hakimi espera agora manter sua ótima fase individual, enquanto o calendário de jogos do clube se intensifica nas próximas semanas. Com Marquinhos ainda se recuperando de uma lesão recente, o marroquino pode voltar a usar a braçadeira de capitão em breve.