Achraf Hakimi entra no debate sobre a "Bola de Ouro" com declaração diplomática

O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, comentou a polêmica em torno da Bola de Ouro 2026, prêmio ao qual está entre os indicados.

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio conta com 10 atletas de um único clube: o Paris Saint-Germain.

Após ser incluído na lista dos trinta candidatos à conquista da Bola de Ouro, como também aconteceu na temporada passada, Achraf Hakimi deseja, acima de tudo, ver um jogador do Paris Saint-Germain levar o prêmio, um ano depois da vitória de Ousmane Dembélé (quando Hakimi terminou em sexto lugar).

Em entrevista à rede "CBS", após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City (4 a 2) na noite passada, o internacional marroquino admitiu que espera conquistar esse prestigiado prêmio individual, mas não quer transformá-lo em obsessão.

"Espero que algum jogador do Paris Saint-Germain consiga trazer esse prêmio para Paris, e que possamos comemorar com a torcida e com o time", disse.

E prosseguiu: "Se eu gostaria de ganhar? É um prêmio especial, e todos querem conquistá-lo, mas, mesmo que eu não ganhe, estou muito feliz com a indicação. Para mim, o mais importante são os títulos da equipe".