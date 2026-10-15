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Achraf Hakimi entra no debate sobre a "Bola de Ouro" com declaração diplomática

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
A. Hakimi
England
França
Marrocos

Está entre os indicados ao prêmio

O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, comentou a polêmica em torno da Bola de Ouro 2026, prêmio ao qual está entre os indicados.

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio conta com 10 atletas de um único clube: o Paris Saint-Germain.

Após ser incluído na lista dos trinta candidatos à conquista da Bola de Ouro, como também aconteceu na temporada passada, Achraf Hakimi deseja, acima de tudo, ver um jogador do Paris Saint-Germain levar o prêmio, um ano depois da vitória de Ousmane Dembélé (quando Hakimi terminou em sexto lugar).

 Em entrevista à rede "CBS", após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City (4 a 2) na noite passada, o internacional marroquino admitiu que espera conquistar esse prestigiado prêmio individual, mas não quer transformá-lo em obsessão.

"Espero que algum jogador do Paris Saint-Germain consiga trazer esse prêmio para Paris, e que possamos comemorar com a torcida e com o time", disse.

E prosseguiu: "Se eu gostaria de ganhar? É um prêmio especial, e todos querem conquistá-lo, mas, mesmo que eu não ganhe, estou muito feliz com a indicação. Para mim, o mais importante são os títulos da equipe".

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