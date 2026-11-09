"Acho que vimos o último jogo dele pela seleção da Holanda"

Valentijn Driessen está pessimista em relação a Memphis Depay. O chefe de futebol do De Telegraaf acredita que o atacante não tem futuro na seleção da Holanda.

"Primeiro, ele vai precisar jogar bastante", avalia Driessen. "E, quando disputa três, quatro ou cinco partidas seguidas, costuma se machucar. Esse é o problema de Memphis. E ele também já não é dos mais jovens."

"Acho que vai ser muito difícil para ele. Memphis jogou, creio eu, uma partida e meia ou duas. Então entendo que não esteja na convocação. Que ele primeiro recupere totalmente a forma física no Corinthians", diz o jornalista que acompanha a seleção holandesa sobre o atacante de 32 anos.

"Mas sua condição física, é claro, atrapalha. Caso contrário, talvez ele ainda estivesse na seleção ou tivesse recebido uma chance de Xavi. Mas acho que já vimos a última partida de Memphis pela seleção", afirma Driessen, cético quanto à continuidade da trajetória do veterano na equipe nacional.

Xavi escolheu outros atacantes para este período de jogos da seleção, embora a porta continue entreaberta para Memphis. "A porta estará sempre aberta para ele, ainda mais para jogadores desse tipo, porque ele tem muita qualidade, talento e pode marcar muitos gols e, assim, fazer a diferença."

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O técnico da seleção ressaltou, na entrevista coletiva de segunda-feira, que a decisão reflete o momento atual e que Memphis não tem a preferência neste momento. "Decidimos que o restante dos convocados está em melhor forma."

Memphis soma 112 jogos com a camisa da seleção da Holanda. Sua última partida foi na última Copa do Mundo, quando o atacante jogou 15 minutos na vitória por 1 a 3 sobre a Tunísia pela fase de grupos.