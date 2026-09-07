“Acho que Ruben van Bommel nem deveria ter recebido cartão amarelo contra o Ajax”

Johan Derksen considera justo que Ruben van Bommel não tenha recebido cartão vermelho pelo lance em que se chocou duramente com Aaron Bouwman durante Ajax x PSV. Mais do que isso: segundo Derksen, nem sequer houve falta. Foi isso que ele contou no Groeten uit Grolloo.

“Fiquei bastante irritado e surpreso nesta semana com as histórias histéricas que surgiram sobre a colisão entre o jogador do PSV, Van Bommel, e Bouwman, do Ajax”, começa Derksen no podcast. “A Holanda inteira está dizendo que era para cartão vermelho.”

“Cheguei a ver termos como ‘tentativa de assassinato’. Houve quem tratasse o caso como um escândalo, e todo mundo estava indignado. Mas eu achei que não era nem para cartão amarelo. Foi uma colisão típica, como acontece em um esporte de contato.”

“Os dois jogadores estavam focados na bola, foram conscientemente em direção à bola e se encontraram no meio-campo de forma totalmente acidental, sem conseguir mais se desviar um do outro. Ninguém teve culpa. Foi muito desagradável de ver, mas não dá para culpar Van Bommel de forma alguma, porque ele não viu aquele jogador. E Bouwman não o viu. Isso acontece no futebol.”

Segundo Derksen, Van Bommel só viu Bouwman no último momento. “E então ele girou o ombro para se proteger. E Bouwman simplesmente não o viu chegando.”

“É muito triste e também pareceu muito grave, mas não foi falta. Foi uma colisão acidental, como acontece em qualquer esporte de contato. Aquele árbitro, Van der Eijk, tomou uma excelente decisão.”

“Então acho um pouco barato que o chefe dos árbitros de Zeist tenha dado uma grande entrevista ao De Telegraaf nesta manhã dizendo que era, sim, cartão vermelho e que, na verdade, foi um grande erro daquele árbitro. Não foi. Só leigos chegam a essa conclusão. Se você mesmo já jogou futebol, entende como algo assim pode acontecer. Em toda a situação, não consegui identificar uma única falta”, conclui Derksen.