“Achei bem estranha a homenagem de um minuto de silêncio para Bartina Koeman. Mais pessoas perdem familiares”

Robert Maaskant questionou em voz alta por que a seleção holandesa fez um minuto de silêncio na noite de quinta-feira por Bartina Koeman, que faleceu na semana passada. “Estranho”, disse Maaskant ao Sportnieuws.
Há uma semana e meia, Bartina Koeman, mulher do ex-técnico da seleção Ronald Koeman, morreu em decorrência de um câncer de mama metastático.
Por isso, a seleção holandesa fez, antes do duelo da Liga das Nações contra a Alemanha (1 a 1), um minuto de silêncio por Bartina Koeman. Maaskant achou isso um tanto estranho.
“Foi muito bonito e respeitoso”, começou Maaskant, em conversa com o Sportnieuws. “Acho que sou o único, e provavelmente vou receber muitas críticas, mas achei esse minuto de silêncio bastante estranho”, continuou o ex-treinador de, entre outros, NAC e VVV-Venlo.
Maaskant achou isso principalmente estranho porque o filho ainda não nascido de Cody Gakpo não recebeu um minuto de silêncio durante a Copa do Mundo. “Então eu volto a esse raciocínio por um momento. O que se faz com isso?”
“Tenho todo o respeito pela família Koeman, mas naturalmente há mais famílias que perdem pessoas. Acho maravilhoso que isso tenha acontecido, mas estou curioso para saber qual foi a linha de pensamento”, concluiu.