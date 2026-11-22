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O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, fez grandes elogios ao diretor esportivo Ole Book.

"Sem querer distribuir elogios demais tão cedo, você se mostrou um acerto absoluto em todos os aspectos nos meses em que está conosco", disse Watzke no domingo, durante a assembleia de sócios do líder da Bundesliga. "Você tem uma maneira maravilhosa de lidar com as coisas, sem pretensão e com objetividade, aliada a uma grande competência."

Book chegou a Dortmund no verão, vindo do recém-promovido SV Elversberg. No clube, assumiu a função do ex-jogador do BVB Sebastian Kehl, que havia deixado o cargo em março. "Para ser sincero, você também não poderia encontrar uma estreia melhor em uma assembleia de sócios do que a de hoje", disse Watzke a Book. "Estamos felizes por ter você aqui."

Afinal, o BVB está no topo da tabela após a vitória por 1 a 0 (0 a 0) no sábado, fora de casa, sobre o lanterna Borussia Mönchengladbach . "Fazia oito anos que não tínhamos uma assembleia de sócios com o Borussia Dortmund na liderança da tabela. Hoje é esse dia", disse Watzke, antes de a equipe do técnico Niko Kovac entrar no salão por volta das 13h10, recebida de pé com aplausos pelos sócios presentes.

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Carsten Cramer também se juntou aos elogios. Book e o diretor executivo de futebol Lars Ricken tomaram "muitas, muitas decisões acertadas", disse o dirigente do clube. Eles conseguiram "manter grande parte do elenco também no verão e fazer reforços pontuais, com os quais alcançamos exatamente isso".