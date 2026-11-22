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O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, elogiou muito o diretor esportivo Ole Book.

"Sem querer distribuir elogios demais tão cedo, você se mostrou um acerto absoluto em todos os aspectos nos meses em que está conosco", disse Watzke no domingo, durante a assembleia de sócios do líder da Bundesliga. "Você tem uma maneira maravilhosamente despretensiosa e objetiva de lidar com as coisas, aliada a uma grande competência."

Book chegou ao Dortmund no verão, vindo do recém-promovido SV Elversberg. Ele assumiu a função do ex-jogador do BVB Sebastian Kehl, que havia deixado o cargo em março. "Sinceramente, não dá para ter uma estreia melhor do que a de hoje em uma assembleia de sócios", disse Watzke a Book. "Estamos felizes por ter você aqui."

Afinal, o BVB ocupa a liderança após a vitória por 1 a 0 (0 a 0) no sábado, fora de casa, sobre o lanterna Borussia Mönchengladbach . "Há oito anos, tivemos a última assembleia de sócios em que o Borussia Dortmund liderava a classificação. Hoje, isso voltou a acontecer", disse Watzke, antes de a equipe do técnico Niko Kovac entrar no salão por volta das 13h10, recebida com aplausos de pé pelos sócios presentes.