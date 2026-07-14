Acendeu o clima logo no início... Yamal provoca a França com duas fotos

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, continuou a aumentar a tensão antes do tão aguardado confronto contra a França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira à noite, após publicar mensagens em sua conta no Instagram com tom provocativo em relação aos “Galo”, no mais recente capítulo da guerra psicológica que antecede o esperado confronto.

Nos últimos dias, Yamal havia feito várias declarações nas quais afirmava sua grande confiança na capacidade da seleção espanhola de superar a França e chegar à final, antes de reforçar essas mensagens com duas postagens no recurso “Stories” de sua conta oficial, poucas horas antes do apito inicial da partida.

As postagens do jogador do Barcelona foram uma clara referência ao último confronto entre as duas seleções, quando a Espanha venceu a França por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações de 2025, onde ele publicou uma foto de um de seus gols, seguida de sua comemoração.

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Aquela partida foi marcada por um grande domínio espanhol durante 58 minutos, antes que a seleção francesa recuperasse o placar, sem conseguir evitar a derrota, garantindo assim à “La Roja” a vaga na final.

Lamine Yamal foi um dos destaques daquele confronto, após marcar dois gols contra a França durante a partida disputada na cidade alemã de Stuttgart.

Antes daquela partida, o astro espanhol entrou em uma disputa midiática com o francês Ousmane Dembélé, em meio às comparações entre os dois na corrida pelo prêmio da Bola de Ouro.

Apesar de ter eliminado a França, a Espanha não conseguiu conquistar o título, após perder a final para a Portugal.