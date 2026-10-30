A cerimônia da Bola de Ouro teve um episódio curioso que não passou despercebido na Alemanha, depois que os organizadores usaram uma foto de Michael Rummenigge, irmão da lenda alemã Karl-Heinz Rummenigge, em vez da foto deste último, que conquistou o prêmio duas vezes, em 1980 e 1981, durante um vídeo que destacava as maiores lendas do prêmio ao longo de sua história.

O erro não foi apenas uma semelhança de sobrenomes, mas também revelou uma confusão nos detalhes históricos; a foto exibida é de uma partida entre Bayern de Munique e Real Madrid em 1987, quando Karl-Heinz Rummenigge já havia deixado o clube bávaro e se transferido para a Inter de Milão, enquanto era seu irmão Michael quem vestia a camisa do Bayern naquele período.

Reação inesperada da lenda alemã

E, ao contrário do que se poderia esperar de um jogador coroado duas vezes com a Bola de Ouro, Rummenigge não demonstrou nenhum incômodo com o episódio, mas o encarou com bom humor, em declarações ao jornal alemão "Bild".

O ex-astro do Bayern de Munique disse: "Isso só me fez sorrir. Pelo menos, no fim das contas, a Bola de Ouro ficou dentro da família".

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Rummenigge também minimizou a importância do erro, apesar de os organizadores da cerimônia terem se apressado a lhe apresentar desculpas, afirmando que aceita o pedido de desculpas deles, mas que não via motivo para isso desde o início.

E acrescentou: "Claro que aceito o pedido de desculpas, mas ele não era realmente necessário. Todo mundo comete erros na vida".

Apesar da calma na reação de Rummenigge, o erro provocou grande repercussão nas redes sociais na Alemanha, sobretudo por envolver um dos nomes mais importantes da história da Bola de Ouro, que ele conquistou em 1980 e 1981.

Vale lembrar que Harry Kane, vencedor do prêmio neste ano, tornou-se o primeiro jogador do Bayern de Munique a conquistá-lo desde Rummenigge, em 1981.