"Aceitarei uma redução salarial neste clube... Cancelo abre a porta para deixar o Barcelona"

O português João Cancelo, jogador do Barcelona, abriu a possibilidade de deixar o clube catalão, em meio à incerteza sobre seu futuro após o término da temporada atual.

Cancelo joga pelo Barcelona desde a última janela de transferências de inverno, vindo do Al-Hilal saudita por empréstimo.

O Barcelona quer manter Cancelo após o fim da temporada, sem pagar nada ao clube saudita, mas, por outro lado, o Al-Hilal insiste em receber 15 milhões de euros em troca da saída do astro português.

Em meio à incerteza sobre a situação de Cancelo, o ex-jogador do Manchester City declarou ao canal português Canal 11 que gostaria de voltar ao Benfica em algum momento.

Ele acrescentou, segundo o site “Football España”: “Já ganhei mais do que esperava, mas jogar pelo Benfica é como jogar basquete, e por amor ao clube, aceitaria uma redução no meu salário”.

Cancelo iniciou sua carreira profissional no Benfica, antes de jogar por vários grandes clubes do mundo, como Juventus, Bayern de Munique, Manchester City e Barcelona, mas parece que ele sente saudades dos dias no clube português.

Apesar das intenções sérias do Barcelona em manter Cancelo, o clube está traçando planos alternativos caso não seja possível concluir a negociação de forma gratuita com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nesse sentido, destacam-se os nomes de Alejandro Grimaldo, lateral do Bayer Leverkusen, e Andrea Cambiaso, jogador da Juventus, para compensar a possível saída de Cancelo.

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