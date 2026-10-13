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"Special One" começa sua era de confrontos

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Nas últimas semanas, José Mourinho, técnico do Real Madrid, começou a mudar sua postura e voltar ao seu lado mais ácido. Há um mês, ele declarou: "Me sinto mais tranquilo. Faz anos, e não apenas recentemente, que sinto que controlo melhor minhas emoções".

E, de fato, foi assim que ele apareceu nas coletivas de imprensa: conciliador e ponderado até mesmo com um dos inimigos de sua primeira passagem pelo clube merengue — a imprensa —, segundo informou o jornal "Marca"

Mas a coletiva de imprensa que se seguiu à polêmica arbitragem no clássico contra o Atlético de Madrid foi um ponto de virada.

Mourinho já havia insinuado suas intenções após a derrota para o Real Betis, mas de forma hesitante, até surgir no estádio Metropolitano carregando um papel com a foto da entrada violenta sobre Valverde, dizendo: "Pensei que as coisas tinham mudado e não eram mais como antes, mas me deixaram claro que não era assim".

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A coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Villarreal confirmou isso. Além da hostilidade aos árbitros, a imprensa voltou à lista, por causa do processo de recuperação de Kylian Mbappé longe de Valdebebas. Agora ele aponta o dedo diretamente para a imprensa por uma campanha "ridícula" e acredita que as vaias no estádio Santiago Bernabéu seriam uma vitória para os jornalistas.

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O jornal "Marca" completou sua reportagem afirmando: "Sua atuação no banco de reservas contra o Villarreal confirma isso. Mourinho, que até agora parecia relativamente calmo em sua função, ficou mais agitado. Passou praticamente todo o tempo de pé, manifestando com raiva suas reclamações ao quarto árbitro. Chegou até a escorregar uma vez, quando se levantou rapidamente e saltou para o gramado após a entrada violenta de Foyth sobre Mbappé. O treinador português recebeu um cartão amarelo, mas isso não o impediu de continuar com sua combatividade".

Mas a imagem conhecida de Mourinho voltou a aparecer no gol de Vinícius Júnior (anulado), quando o treinador português disparou numa corrida de 40 metros, demonstrando sua euforia, até chegar à bandeirinha de canto e abraçar os demais jogadores.

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Houve uma última manobra, que ele já havia usado algumas vezes durante sua primeira passagem pelo clube: não se sentar na sala de imprensa após a partida. A opinião predominante era de que ele preferia não falar por medo de punição. Em sua primeira passagem pelo Real Madrid, o treinador português às vezes permitia que Karanka, seu auxiliar na época, falasse, mas desta vez ninguém falou.

Mourinho quer assumir toda a responsabilidade pelo que acontece no Real Madrid. Quando a equipe tem dificuldades para vencer, ele vê nisso uma forma de proteger seus jogadores e uma maneira de desviar a atenção das fragilidades do time. Criar inimizades também é um meio de unir a torcida do Bernabéu em uma só frente.

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E o jornal concluiu: "O tempo revelará o quanto essa estratégia será bem-sucedida. O Real Madrid segue envolvido em todas as frentes e, no fim da temporada, chegará a hora de avaliar quem é o responsável por conquistar ou perder os títulos".