Acabou: Hossam Hassan deixa o comando da seleção do Egito!

O jornalista Ibrahim Fayek revelou uma reviravolta surpreendente sobre o futuro de Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, ao afirmar que a decisão de não mantê-lo no comando do Egito já foi tomada e será anunciada oficialmente na noite de hoje.

Ibrahim Fayek escreveu em sua página oficial na rede social Facebook:

"Acabou. A decisão já foi tomada e será anunciada esta noite. Hossam Hassan não será o treinador da seleção do Egito".

Essa reviravolta surge em meio ao agravamento das crises em torno da comissão técnica da seleção do Egito nos últimos tempos, depois que a Federação Egípcia de Futebol emitiu um comunicado no qual conclamou os meios de comunicação e a torcida à calma e a se afastarem de qualquer escalada, ressaltando que o interesse e a estabilidade da seleção estão no topo de suas prioridades e que o momento atual exige união e responsabilidade.

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O comunicado da federação coincidiu com a decisão do Conselho Superior de Regulação da Mídia de proibir Hossam Hassan de aparecer na mídia, em razão de questões que geraram polêmica fora do âmbito esportivo.

A seleção do Egito deveria disputar as duas partidas contra o Malawi, ida e volta, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 sob o comando da atual comissão técnica, ficando o futuro de Hossam Hassan para ser definido após a data Fifa, com os nomes de Hossam El Badry e Ali Maher apontados entre os candidatos à sua sucessão.

Os bastidores da federação viveram um clima de irritação por causa do vazamento das notícias sobre a saída do treinador para os meios de comunicação antes do anúncio oficial, sobretudo porque a tendência era de adiar a definição do caso para depois das duas próximas partidas.

As pressões sobre Hossam Hassan aumentaram desde a paralisação de outubro passado, em razão do desentendimento ocorrido entre ele e o capitão da seleção, Mohamed Salah, que deixou a concentração irritado, segundo relatos da imprensa, antes de Hany Abo Rida intervir com uma visita ao jogador na Turquia para tentar contornar a crise.

Hossam Hassan também enfrenta uma suspensão de 3 partidas aplicada pela Federação Internacional de Futebol, a Fifa, o que significa sua ausência do comando da seleção na área técnica durante as duas partidas contra o Malawi, que acompanhará das arquibancadas.