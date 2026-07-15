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“Acabei com o ânimo da França”... Senadora paraguaia zomba de Mbappé após a derrota para a Espanha

França x A definir
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"A maldição do Paraguai atingiu o capitão da seleção francesa"

A senadora paraguaia Celeste Amarela comemorou a derrota da França para a Espanha, por 2 a 0, ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo.

A senadora paraguaia Celeste Amarilla voltou a ser destaque nas manchetes após declarar seu apoio à Espanha, na sequência da vitória da seleção “La Roja” sobre a França na semifinal da Copa do Mundo.

 Ao chegar ao Senado nesta quarta-feira, vestindo as cores vermelho e amarelo — as cores da bandeira espanhola —, a senadora explicou que queria homenagear o que considera sua “pátria”.

 Ela também aproveitou a oportunidade para relembrar seu ataque contundente ao atacante francês Kylian Mbappé. Ela disse: “Ficará registrado na história do futebol que a senadora Celeste Amarela destruiu o ânimo da seleção francesa”.

E continuou em declarações à televisão, divulgadas pelo site “Foot Mercato”, afirmando que a “maldição do Paraguai” atingiu o capitão da seleção francesa, em referência à polêmica que surgiu após a eliminação do Paraguai do torneio e à troca de ataques entre ambos nas redes sociais.

Ela confirmou que, inicialmente, publicou suas mensagens “apenas por brincadeira”, sem esperar uma resposta de Mbappé, e disse que agora considera o assunto encerrado. E concluiu dizendo: “Não peço mais do que isso, nem aspiro a mais fama do que já conquistei”.

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