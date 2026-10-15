O AC Milan conquistou nesta quinta-feira uma vitória convincente sobre o Red Bull Salzburg pela Liga Europa. Na Áustria, os Rossoneri venceram por 0-4. A promessa Alphadjo Cissè, de 19 anos, marcou três gols, enquanto Gonçalo Ramos também balançou a rede. Foram os primeiros pontos do Milan, que perdeu para o Benfica (0-2) na rodada de abertura. O Salzburg, que havia vencido o Levski Sofia (0-1) naquela rodada, também soma três pontos.

O técnico do Milan, Rúben Amorim, não escalou sua equipe mais forte em Salzburg. Ramos, Christian Pulisic, Luka Modric, Diego Moreira e Pervis Estupiñán, entre outros, começaram no banco. Adrien Rabiot foi titular e poderia ter colocado o Milan à frente nos primeiros minutos, mas sua finalização de voleio acertou o companheiro Francesco Camarda.

O Milan deu sequência ao excelente início e acabou recompensado pelo esforço. Omari Hutchinson participou de uma troca de passes e cruzou com precisão para a segunda trave, onde Cissè chegou antes de seu marcador e cabeceou a bola contra o chão para marcar: 0-1.

O Milan continuou jogando bem no primeiro tempo e deveria ter ampliado para 0-2 quando Hutchinson, após o rebote de uma finalização de Ruben Loftus-Cheek, encontrou o gol praticamente vazio à sua frente. O goleiro Christian Zawieschitzky já não podia fazer nada, mas o zagueiro Kevin Boma ainda salvou antes da linha do gol com um reflexo felino.

O 0-2, que parecia quase inevitável, saiu pouco depois. Rabiot fez um lançamento em profundidade magnífico para Davide Bartesaghi, que, com um esforço extremo, impediu que a bola saísse pela segunda trave e encontrou Cisse completamente livre. O italiano, que esteve muito perto de uma transferência para o PSV no início deste ano, só precisou empurrar para a rede.

Mal haviam se passado cinco minutos do segundo tempo quando Cissè completou seu hat-trick. Loftus-Cheek lançou Rabiot no momento certo, e o francês cruzou com precisão para Cissè, mais uma vez muito bem posicionado: 0-3.

Aos 25 minutos do segundo tempo, a situação ficou ainda pior para o Salzburg. Ardon Jashari recuperou a bola após uma saída de jogo desastrosa da equipe da casa e serviu o reserva Ramos, que finalizou para marcar seu gol: 0-4.

O Milan, aliás, terminou a partida com dez jogadores. Filippo Terracciano interrompeu um contra-ataque com uma falta e recebeu cartão vermelho.







