O Milan conquistou uma vitória relativamente tranquila neste domingo. Os Rossoneri venceram o Genoa por 2 a 1 graças aos gols marcados cedo por Alphadjo Cissè e Christian Pulisic. O Milan ocupa provisoriamente a quarta posição na Serie A, enquanto o Genoa está firmemente em 13º lugar.
Tudo parecia tranquilo para o Genoa quando o zagueiro Johan Vázquez recebeu um passe de Justin Bijlow. O goleiro de Roterdã viu o companheiro hesitar tanto que Adrien Rabiot recuperou a bola em uma posição perigosa e tocou para Cissè, que finalizou sem dificuldade: 0 a 1.
Um erro defensivo também precedeu o segundo gol do Milan. Gonçalo Ramos apareceu de repente com muito espaço e manteve a calma para encontrar Pulisic com um passe. Captain America dominou bem a bola no primeiro toque e deixou Bijlow sem chances com um chute forte no canto mais próximo.
O Genoa pouco conseguiu fazer em resposta, embora tenha parecido que Milutin Osmajic diminuiria para 1 a 2. O gol, porém, foi anulado por impedimento. O Milan também não criou outras grandes chances antes do intervalo.
No segundo tempo, o Milan passou muito tempo sem jogar futebol, mas isso não era necessariamente um problema, dada a vantagem e o fato de que o Genoa não conseguia evitar o gol que reduziria a diferença. Ainda assim, Mike Maignan precisou intervir para impedir Vitinha de marcar.
O Genoa acabou diminuindo para 1 a 2 na reta final, com Ellertsson, mas não conseguiu arrancar um ponto. Assim, a equipe do técnico Daniele De Rossi volta a perder depois de três vitórias consecutivas no campeonato. O Milan retoma sua campanha na Serie A em 22 de novembro, após a pausa para as seleções, com uma partida em casa contra o Frosinone. Na mesma data, o Genoa visita o Frosinone.