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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Traduzido por

AC Milan supera Justin Bijlow duas vezes e deixa Gênova com três pontos

Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano
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O Milan conquistou uma vitória relativamente tranquila neste domingo. Os Rossoneri venceram o Genoa por 2 a 1 graças aos gols marcados cedo por Alphadjo Cissè e Christian Pulisic. O Milan ocupa provisoriamente a quarta posição na Serie A, enquanto o Genoa está firmemente em 13º lugar.

Tudo parecia tranquilo para o Genoa quando o zagueiro Johan Vázquez recebeu um passe de Justin Bijlow. O goleiro de Roterdã viu o companheiro hesitar tanto que Adrien Rabiot recuperou a bola em uma posição perigosa e tocou para Cissè, que finalizou sem dificuldade: 0 a 1.

Um erro defensivo também precedeu o segundo gol do Milan. Gonçalo Ramos apareceu de repente com muito espaço e manteve a calma para encontrar Pulisic com um passe. Captain America dominou bem a bola no primeiro toque e deixou Bijlow sem chances com um chute forte no canto mais próximo.

O Genoa pouco conseguiu fazer em resposta, embora tenha parecido que Milutin Osmajic diminuiria para 1 a 2. O gol, porém, foi anulado por impedimento. O Milan também não criou outras grandes chances antes do intervalo.

Próximas partidas
SAS

SAS

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

FRC

No segundo tempo, o Milan passou muito tempo sem jogar futebol, mas isso não era necessariamente um problema, dada a vantagem e o fato de que o Genoa não conseguia evitar o gol que reduziria a diferença. Ainda assim, Mike Maignan precisou intervir para impedir Vitinha de marcar.

O Genoa acabou diminuindo para 1 a 2 na reta final, com Ellertsson, mas não conseguiu arrancar um ponto. Assim, a equipe do técnico Daniele De Rossi volta a perder depois de três vitórias consecutivas no campeonato. O Milan retoma sua campanha na Serie A em 22 de novembro, após a pausa para as seleções, com uma partida em casa contra o Frosinone. Na mesma data, o Genoa visita o Frosinone.

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